Talianska prokuratúra a úrad na ochranu osobných údajov prešetrujú zverejnenie mien žien, ktoré podstúpili interrupciu alebo potratili, na jednom z cintorínov v Ríme. Ide o časť cintorína, kde sa pochovávajú novorodenci alebo nedonosené plody. Takýmto pohrebným miestam sa v Taliansku hovorí “záhrady anjelov”.

Ako v utorok informovala agentúra AP, ľudskoprávne skupiny odsúdili toto označovanie hrobov ako hrubé porušenie práva žien na súkromie, ktoré je chránené zákonom z roku 1978, ktorý v Taliansku legalizoval potraty. V prípade potratu po 20. týždni tehotenstva predpisy v Taliansku vyžadujú pochovanie plodu. Mnohé ženy však uviedli, že s pohrebom vedome nesúhlasili a už vôbec si neželali, aby na náhrobných krížoch boli uvedené ich mená.

https://t.co/lx4MkEYWnl ‘“As if what I went through was not enough, at the Flaminio Cemetery there is a tomb with my name on it,” said 1 woman whose name appears on a grave. Her abortion after scan showed baby would die due 2 malformed heart, & her own life would be at risk.

