IKEA prichádza so skvelou myšlienkou. Aby podporila recykláciu, bude vykupovať starý nábytok

Ročne sa predajú tisícky kusov stolíkov, sedacích súprav, postelí či stoličiek, čo sa však s nimi deje potom, keď už sú nepoužiteľné a nahradíme ich novými? IKEA prichádza so skvelou myšlienkou – použitý nábytok bude vykupovať a recyklovať.

Za vrátený nábytok dostane zákazník poukážku

Švédsky gigant spúšťa budúci mesiac iniciatívu s názvom Buy Back, v rámci ktorej bude vykupovať niektoré druhy použitého nábytku, vrátane políc na knihy Billy, informuje portál BBC. Za nábytok, ktorý sa rozhodnete takýmto spôsobom zrecyklovať, ponúkne IKEA poukážku v hodnote do 50 % sumy, ktorú ste pri kúpe zaplatili.

Výška sumy však závisí od viacerých faktorov, napríklad od stavu, v akom vrátený nábytok je. Napríklad, ak nábytok nemá poškodenia, škrabance a vyzerá ako nový, poukážka bude v hodnote 50 % z pôvodnej sumy. Ak budú na nábytku drobné poškodenia, poukážka bude v hodnote 40 % z pôvodnej sumy a ak bude nábytok poškodený výraznejšie (napríklad viditeľné škrabance), dostane zákazník poukážu vo výške 30 % z pôvodnej sumy. Poukážu bude možné využiť na nákup nového nábytku v obchodoch IKEA.

Chce sprístupniť a zjednodušiť udržateľný spôsob života

Iniciatíva Buy Back bude spustená v čase, kedy pobeží akcia Black Friday a mnohé obchody budú ponúkať výrazne zľavnený tovar. Takýmto spôsobom chce IKEA podporiť ekologické zmýšľanie zákazníkov. Chce, aby bol udržateľný spôsob života dostupnejší a o niečo jednoduchší. Nábytok bude možné vrátiť v 27 krajinách sveta, pričom akcia sa týka najmä kusov bez čalúnenia, ako sú napríklad spomínané police či stolíky.

BBC dodáva, že v každom zo zvolených obchodov IKEA bude mať vyhradený kútik, kde môžu záujemcovia nábytok vrátiť, ale aj kúpiť opravený nábytok z druhej ruky. V niektorých krajinách gigant experimentuje s recykláciou doplnkov do domova už rok. Do roku 2030 sa IKEA plánuje stať spoločnosťou, ktorá je k životnému prostrediu maximálne ohľaduplná. Ak sa to podarí, zaradí sa medzi reťazce, ktorým sa hovorí „circular business“. To znamená, že bude na výrobu nového nábytku využívať materiály získané recykláciou starých, použitých a vyradených produktov.