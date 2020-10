IKEA vyrobila hračku podľa slovenskej 10-ročnej dizajnérky Majky. Predávať sa bude po celom svete

Spoločnosť IKEA už šiesty rok vyzvala deti po celom svete, aby sa zapojili do súťaže Malý dizajnér. Deti tak dostali opäť príležitosť popustiť uzdu svojej fantázie a nakresliť svoju vysnívanú plyšovú hračku. Zo 71 000 kresieb z celého sveta napokon IKEA vybrala šesť víťazných návrhov, na základe ktorých vyrobila skutočné hračky.

Vôbec po prvýkrát návrh jednej zo šiestich hračiek bude pochádzať zo Slovenska. Iba desaťročná Mária z Trnavy ohúrila porotu IKEA navonok jednoduchým spojením dvoch malých zvieratiek myšky a lienky. Hlbší význam hračky je však vskutku kreatívny: MYŠLIENKA.

Výťažok putoval OZ Bublina

Prvý októbrový deň sa Majka so svojou Myšlienkou prvýkrát stretli osobne a spolu s riaditeľkou obchodného domu IKEA Bratislava Luciou Klečkovou pokrstili myšku prezlečenú za lienku vskutku originálne – farebnými korálkami. “Želám Myšlienke, aby sa páčila a aby pomohla všetkým deťom, ktoré potrebujú peniaze a najmä aby ju mali deti radi,” popriala Majka na štart cesty Myšlienke. Výťažok 4132EUR z predaja minuloročnej kolekcie Sagoskatt venovala IKEA občianskemu združeniu Bublina, ktoré pre deti z detských domovov plánuje pobyt v enviro mestečku Zaježová a splav po Malom Dunaji.

Na Slovensku sa zapojilo 138 detí

“Na Slovensku sa do súťaže Malý dizajnér zapojilo 138 detí, ktoré nakreslili naozaj krásne a výnimočné plyšové hračky. Nikdy ma neprestane prekvapovať to, aké dokážu byť deti kreatívne. My v IKEA sme hrdí na každého jedného malého dizajnéra, ktorý sa do našej súťaže zapojil. Zároveň sa neskutočne tešíme zo slovenského návrhu s názvom MYŠLIENKA, ktorý je súčasťou kolekcie SAGOSKATT na rok 2020. Je to naozaj veľký úspech a Majke srdečne gratulujeme,” hovorí Lucia Klečková, riaditeľka obchodného domu IKEA Bratislava

Výber víťazov každý rok sprevádza náročné rozhodovanie. Pri každom súťažnom návrhu rozhoduje to, či je zaujímavý a originálny, ako by sa dal vyrobiť, z akých farieb pozostáva a či by do kolekcie zapadol. “Ide o jedinečný projekt, ktorý umožňuje Detskej IKEA zapojiť do vývoja výrobkov aj deti. Plyšové hračky vytvorené podľa detských návrhov sa predávajú po celom svete a celý výťažok z predaja putuje na dobrú vec,” vysvetľuje Ema Lázniková z Detského oddelenia IKEA Bratislava.

Kolekcia SAGOSKATT však nie je len zbierkou zábavných kamarátov – hre dáva zmysluplný rozmer. Deti, ktoré sa do súťaže zapoja, sa totiž podelia o viac než len svoje sny a predstavivosť – prispievajú aj k právu každého dieťaťa na hru a rozvoj. IKEA v rámci kampane Let’s Play for Change (Poďme sa hrať a zmeníme svet) daruje celý výťažok z predaja kolekcie SAGOSKATT lokálnym projektom, ktoré podporujú právo detí na hru.