IKEA otvorí na Slovensku tri nové výdajné miesta. Tovar sa tak dostane bližšie k zákazníkom

To, že IKEA sa nachádza na Slovensku iba v Bratislave, znamená jej fyzickú nedostupnosť pre Slovákov, ktorí žijú mimo hlavného mesta. Pre nákup teda musia cestovať do Bratislavy alebo voliť alternatívne spôsoby dopravy pomocou dopravných služieb.

Ako informuje ekonomický portál Denníka N, IKEA ohlásila, že otvorí tri výdajné miesta na Slovensku a mali by sa objaviť v Žiline, v Nitre a v Banskej Bystrici. Tieto miesta nebudú značkové, ich fungovanie bude zabezpečovať externá firma. Len prednedávnom pritom IKEA otvorila v Košiciach svoj prvý kiosk.

Tovar vo výdajných miestach nebude možné zakúpiť, miesta budú slúžiť na vyzdvihnutie tovaru objednaného cez internet.

„Výdajné miesta zákazníkom ponúkajú možnosť vybrať si, kde a kedy si chcú objednaný tovar vyzdvihnúť. To, že si výrobky dovezú domov sami, je cenovo dostupnou alternatívou k dopravnej službe,“ píše e.dennikn.sk vyhlásenie Federici Barberis, obchodnej riaditeľky IKEA pre Slovensko, ČR a Maďarsko.

Rozširovanie výdajných miest na Slovensku je súčasťou globálnej snahy spoločnosti Ikea priblížiť sa zákazníkom. Spoločnosť dlhodobo stavala najmä na veľkých obchodných domoch na okrajoch miest, aktuálne sa podľa slov jej predstaviteľov snaží reagovať na zmenu v nákupných zvyklostiach. Na Slovensku už skúša aj plánovacie štúdio, ktoré nedávno otvorila v Košiciach.

Okrem spomínaných výdajných miest a plánovacích štúdií však vo svete testuje aj ďalšie nové formáty, ako je napríklad aj mestský formát obchodného domu. Ide o prevádzku s ponukou celého radu produktov Ikea umiestnenú v centre mesta. Prvý takýto formát Ikea testuje v Paríži, onedlho by mal byť otvorený ďalší v centre Viedne. Jeho zaujímavosťou je aj to, že nepočíta so žiadnymi parkovacími miestami.

Ďalším testovaným formátom Ikea sú tzv. Ikea shopy, ktoré spoločnosť zatiaľ otvorila vo švédskom Štokholme a v hlavnom meste Španielska Madride. V porovnaní s mestskými obchodnými domami ide o menšie formáty, ktoré ponúkajú iba niektoré produktové rady Ikea, ako napríklad kuchyne či spálne.

Obchodný dom Ikea v Bratislave pritom v uplynulom finančnom roku, ktorý skončil 31. augusta 2019, navštívilo viac ako 2,9 milióna ľudí, z ktorých 1,4 milióna tvorili platiaci zákazníci. Na Slovensku Ikea predala 15,6 milióna výrobkov a nákupy mali priemernú hodnotu 69 eur. Celkový obrat spoločnosti Ikea Bratislava tak dosiahol v uplynulom finančnom roku 117,1 milióna eur, čo znamenalo medziročný nárast o 9,2 %. Čistý zisk firmy medziročne stúpol o 4,7 % na 10,5 milióna eur.

Spoločnosť Ikea Bratislava je súčasťou celosvetovej obchodnej siete Ikea, ktorá globálne prevádzkuje 374 obchodných domov v 30 krajinách. Na Slovensku prevádzkuje iba jeden obchodný dom v Bratislave, kde zamestnáva 415 ľudí.