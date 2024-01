Igelitky ako podržtašky či semafory: Ľudia prišli na protesty s transparentmi, ktoré smerovali na Šimkovičovú aj Danka

Vo štvrtok sa v desiatkach miest zhromaždili ľudia a protestovali proti vláde Roberta Fica. Ako to už býva, mnohí boli kreatívni a priniesli si so sebou aj podomácky vyrobené plagáty a rôzne transparenty od výmyslu sveta, ktoré smerovali nielen na predsedu vlády, ale aj na Petra Pellegriniho, Andreja Danka a kauzu so semaforom, či na Martinu Šimkovičovú.

Ľudia na uliciach nešetrili svojimi nápadmi, ktorými reflektovali smutnú realitu Slovenska. Už minulý týždeň satirická stránka Zomri zdieľala transparent „podržtašky“, ktorý získal 15-tisíc lajkov.

Za posledné hodiny zaznamenala na ich účte ešte väčší úspech fotografia transparentu s nápisom „Štát nie je semafor, nebúrajte ho!“ Ako tušíte, narážala na zrážku Andreja Danka so semaforom, ktorá posledné dni zapĺňa médiá a je témou aj diskusných relácií na televíznych obrazovkách.

V mestách po celom Slovensku sa však objavilo oveľa viac takých, ktoré odzrkadľujú náladu vládnucu medzi nespokojnými ľuďmi.

Napríklad, v Košiciach na jednom stála narážka na Andreja Danka, ktorý zo svojej nehody odišiel. „Danko nemusíš ujsť, stačí odísť“, svietil nápis.

V Košiciach nechýbal ani namaľovaný semafor, ktorý znázornil spravodlivosť ako červenú a korupciu zas zelenou farbou, či plagát so sloganom „kradnúť sa oplatí“.

„Nekultúra na Ministerstvo kultúry nepatrí“

Ďalší transparent smeroval na ministerku kultúry Martinu Šimkovičovú, za ktorej odstúpenie beží petícia, ktorú aktuálne podpísalo už okolo 80-tisíc ľudí a toto číslo každou chvíľou rastie.

„Danko = nový člen divadla Semafor“

Ani v Bratislave či v Banskej Bystrici nechýbali narážky na Martinu Šimkovičovú či kauzu so semaforom

Ľudia si v Banskej Bystrici vyrobili „podržtašky“ z igelitiek, ktorými počas zhromaždenia mávali.