Ide ku dnu a nikto ju už nezachráni. Čo sa stalo vo vodách Srí Lanky, kde sa potápa loď plná chemikálií?

Pobrežie Srí Lanky v Indickom oceáne má momentálne veľké problémy. Tie začali už 21. mája, keď do prístavu mesta Colombo chcela vplávať loď s názvom MV X-Press Pearl plaviaca sa pod vlajkou Singapuru prevážajúca chemikálie a plasty.

O úniku pravdepodobne vedeli

Nákladná loď s dĺžkou 186 metrov vyplávala 15. mája z indického prístavu Hazíra. Na lodi sa nachádzalo 25 ton kyseliny dusičnej a ďalších druhov chemických látok a tiež kozmetických prostriedkov, medzi nimi aj plastové mikrogranuly.

Na lodi však s 1486 kontajnermi však podľa srílanských úradov už od 11. mája unikala kyselina dusičná. 20. mája prišla do vôd Srí Lanky a čakala na povolenie vstupu do prístavu mesta Colombo. A vtedy začali problémy.

Požiar hasili takmer dva týždne

Únik kyseliny dusičnej s veľkou pravdepodobnosťou spôsobil vo vnútri plavidla výbuch a následný požiar. Kvôli tomu musela byť posádka evakuovaná, pričom sa zranili dve osoby.

Začala náročná operácia hasenia lode. Z paluby lode spadli do mora horiace kontajnery naplnené chemikáliami. Tony plastových mikrogranulí zaplavili pobrežie ostrovnej krajiny ležiacej v Indickom oceáne, pričom znečistili tamojšie bohaté rybárske revíry.

Odborníci tvrdia, že ide o jednu z najväčších prírodných katastrof v danom regióne za uplynulé desaťročia. Srílanská vláda medzitým zakázala rybolov v 80-kilometrovom úseku pobrežia, čo má dosah na 5600 rybárskych lodí. Na čistenie pláže nasadili stovky vojakov.

Loď sa podarilo uhasiť až v utorok, 1. júna, takmer po dvoch týždňoch. Problémy však neskončili.

Obrovská ekologická katastrofa

Kontajnerová loď je teraz ako tykajúca bomba. Záchranné tímy sa ju z bezpečnostných dôvodov pokúšajú odtiahnuť loď do hlbších vôd. Ak dôjde k potopeniu lode, únik chemikálií bude mať devastujúci účinok na miestny morský život a životné prostredie, upozornila stanica BBC. Mnohí odborníci sa vyjadrujú, že loď sa potopí.

Už teraz kontajnerová loď spôsobila v oblasti významné znečistenie, no to najväčšie tak iba príde. V lodi sa nachádza 350 ton paliva, ktoré tak spolu s chemikáliami unikne do okolia.