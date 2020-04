Za 85 dní uniklo do mora 620-tisíc ton ropy. Najväčšia ekologická katastrofa USA je aj po 10 rokoch hrozbou

Či sa nám to páči alebo nie, ropa je jednou z najdôležitejších surovín, akú ľudstvo využíva. Stačí sa pozrieť okolo seba. Takmer každý predmet, ktorý používame, je buď úplne alebo čiastočne vyrobený z ropy. Naša závislosť na „čiernom zlate“ je ešte podčiarknutá dopravou, keďže skoro všetky dopravné prostriedky s motorom sú poháňané práve benzínom či naftou vyrobenými takisto z ropy. Ťažba tejto suroviny je však zložitá a niekedy môže prerásť do veľkej katastrofy. To sa stalo aj presne pred desiatimi rokmi v Mexickom zálive.

20. apríla 2010 pracovala vrtná plošina Deepwater Horizon spoločnosti Transocean, ktorú si prenajala firma BP približne 80 kilometrov juhovýchodne od pobrežia amerického štátu Louisiana. Počas apríla sa nachádzala v hĺbke 1 500 metrov a bola v záverečnej fáze práce na prieskumnom vrte.

Požiar a výbuch

Približne o 20:45 miestneho času vrt dosiahol bublinu metánu pod vysokým tlakom a ten sa dostal do stupačky. Vošiel do vrtnej súpravy, kde sa zapálil a celá plošina sa odrazu ocitla v plameňoch.

V tom čase sa na plošine nachádzalo 126 pracovníkov, z ktorých 11 ostalo nezvestných a pravdepodobne zomreli pri výbuchu. Plošinu zachvátil požiar, no ľudí sa podarilo evakuovať. To najhoršie však malo iba prísť.

Požiar sa okamžite snažili hasiť pomocou lodí, no aj keď boj nevzdávali, úspech sa nedostavoval. Z vrtu sa začala vo veľkom valiť ropa do oceánu a začala nebezpečne kontaminovať okolie. 22. apríla skoro ráno, po približne 36 hodinách od výbuchu sa ropná plošina potopila.

Ropa uniká do oceánu

Okamžite po potopení začala ropa unikať do vody. BP odhadovala, že za deň uniká 1 000 až 5 000 barelov ropy, technická skupina však odhadla tento prietok až na 62 000 barelov. Podľa najnovších údajov pribúdalo v morských vodách denne asi 8 200 ton suroviny.

Okamžite sa rozbehli akcie na uzatvorenie vrtu. S tým však prichádzali mnohé technické komplikácie, keďže ropa unikala vo veľkej hĺbke a pod vysokým tlakom.

BP sa pokúšalo neúspešne uzavrieť ventily pomocou na diaľku ovládaných ponoriek. Pokúšali sa potom umiestniť nad únik záchytnú kupolu, avšak kvôli veľkej hĺbke skončil aj tento pokus neúspechom.

3. júna sa im podarilo odstrániť poškodenú stupačku a umiestniť dočasný uzáver, ktorý zachytával približne polovicu vytekajúcej ropy. Až 15. júla sa technikom v rámci operácie Top Hut 10 podarilo na miesto dočasného uzáveru umiestniť 68 ton ťažký príklop. Všetci si vtedy vydýchli.

Po 85 dňoch od explózie tak zastavili únik ropy. Bilancia, ktorá ostala, však bola desivá. Do Mexického zálivu uniklo 620-tisíc ton ropy (4,9 milóna barelov) a ropa pokryla na mori územie o rozlohe 180-tisíc kilometrov štvorcových. To robí z tohto úniku najväčšiu ekologickú katastrofu v histórii USA a jednu z najväčších na svete.

Katastrofa pre prírodu

Ropa zasiahla milióny živočíchov, ktoré v dôsledku kontaktu s ňou uhynuli. Zomreli stovky delfínov, veľrýb a korytnačiek či tisíce vtákov. A to sú údaje, ktoré sú zdokumentované. Predpokladá sa, že drvivá väčšina uhynutých zvierat sa nenašla.

Stovky dobrovoľníkov čistili zasiahnuté pobrežia, ropa sa odstraňovala aj pomocou rôznych technológií aj z hladiny. Do boja s ropou sa ale pustila aj príroda samotná. Mikroorganizmy, ktoré sa živia ropnými produktami započali boj s masívnym únikom, avšak tento boj je dvojsečný. Pri spracovaní ropy spotrebúvajú z vody kyslík, ktorý potom neostáva pre ostatné živočíchy a tie hynú.

Aj teraz je v okolí miesta úniku mŕtvy ekosystém. Ako uvádza ČT 24, v roku 2017 morskí biológovia našli na mieste iba deformované kraby a krevety, ktoré boli pokryté nádormi. Mnohé z nich nemali končatiny. Do tejto vody ich prilákala aróma oleja. Na ich telách sa totiž nachádza prirodzene olejová vrstva a ropa ich tak „oklame“ a prídu za jej vôňou. Pri vystavení sa jej toxickým účinkom ich však čaká hrozivá smrť.

Nemuselo sa to stať

Pri vŕtaní v takom prostredí, v akom sa nachádzala aj vrtná plošina Deepwater Horizon, sa jednoducho musí počítať, že sa môže naraziť na horľavé plyny a tie môžu explodovať. Systém na samočinné uzavretie vrtu však zlyhal, lebo bolo poškodené vedenie, ktoré spájalo vrt s plošinou a navyše batérie, ktoré mali vrt uzavrieť, nemali energiu. Tieto banálne chyby tak spôsobili katastrofu, akú si svet nepamätal.

Spoločnosť BP utrpela mnohé straty. Okrem poškodenia svojho mena stratila v súdnych sporoch až 63 miliárd dolárov. S touto veľkou finančnou ranou sa dokázala vysporiadať až po 7 rokoch.

Situácia dnes

Aj keď ropa už do okolia neuniká, ekosystém je stále vážne narušený. Niektoré druhy, napríklad populácia pelikánov, sa znova prinavracia, stavy iných zvierat ako sú korytnačky alebo aj koraly sú stále v ohrození. Nedávny výskum, ktorý ešte nebol publikovaný a o ktorom píše National Geographic, zase uvádza, že úspešnosť tehotenstva delfínov v zálive pri Louisiane je iba na úrovni 20 % v porovnaní s 83 % v nezasiahnutých oblastiach. Delfíny majú okrem rozmnožovania problémy so srdcom alebo s dýchaním.

Je ťažké predpovedať budúcnosť, no predpokladá sa, že situácia sa bude postupne zlepšovať. Príroda si dokáže poradiť s chybami človeka, avšak všetko trvá určitý čas a vyžiada si svoju daň najmä na živočíchoch. Je jasné, že do okolia vrtu sa bude normálny život vracať iba veľmi pomaly a určite nie v takej kráse a rozmanitosti, v akej sa tam nachádzal iba pred desiatimi rokmi, keď sa človek rozhodol, že tam chce ťažiť ropu.