Iba 10-ročný chlapec mal kamarátovi v Medzilaborciach bodnúť nôž do chrbta. Dôvodom vraj bola prehra v kartách

Televízia JOJ informovala o incidente, ktorý sa mal odohrať v Medzilaborciach. 14-ročného chlapca priniesli domov celého zakrvaveného a tvrdil, že mu iba 10-ročný kamarát pichol do chrbta nožom.

Mama bodnutého chlapca opísala, že bol celý biely, mal modré ústa, nevládal hýbať nohami a stratil veľa krvi. Nazvala ho „polomŕtvym“.

Incident sa mal odohrať pri hraní kariet, kde bolo výhrou jedno euro. Na mieste bol aj ďalší 16-ročný chlapec. Nepriznali sa však k tomuto činu a neboli ani obvinení.

Nie je jasné, kto útok spáchal

„Doposiaľ neznámy páchateľ v byte na ulici Dukelských hrdinov v Medzilaborciach napadol mladistvého chlapca a to takým spôsobom, že po predchádzajúcej vzájomnej hádke chytil do ruky kuchynský nôž a s týmto ho bodol do chrbta,“ povedal prešovský krajský hovorca Daniel Džobanik pre televíziu JOJ.

Mama zraneného chlapca si myslí, že za útokom má stáť starší chlapec. „Lebo taký malý chlapec by to nedokázal spraviť. Taký 10 ročný netrafí 2 cm do človeka a 12 cm rana,“ uviedla mama chlapca.