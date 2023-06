Nebudú robiť nič a dostanú 1 850 eur každý mesiac po dobu 2 rokov. V Anglicku začínajú s bizarným experimentom

Experiment, do ktorého by sa chcel zapojiť každý. Počas dvoch rokov budú vybraní účastníci dostávať až 1 600 libier ročne (približne 1 850 eur), pričom budú monitorovaní, aký vplyv mali tieto peniaze na ich fyzické a duševné zdravie.

30 ľudí po 1 600 libier mesačne

Univerzálny základný príjem má byť po prvýkrát otestovaný v Anglicku, uvádza The Guardian. V pilotnom programe dostane 30 ľudí každý mesiac 1 600 libier a budú pozorovaní, aby vedci pochopili, aký vplyv mali tieto peniaze na ich život.

Vedci vybrali dve oblasti, kde sa projekt realizuje. Jedným je centrálna časť mesta Jarrow a druhá je oblasť East Finschley v severnom Londýne.

„Je to značná suma. Univerzálny základný príjem zvyčajne pokrýva základné potreby ľudí, no chceme vidieť, aký vplyv má táto nepodmienečná paušálna suma na duševné a fyzické zdravie a to bez ohľadu na to, či účastníci budú, alebo nebudú pracovať,“ uviedol riaditeľ výskumu Will Stronge.

Je jedno, čo s peniazmi urobia

Daily mail poznamenáva, že náklady na projekt budú viac ako 1,6 milióna libier a je jedno, ako sa účastníci zachovajú. Je iba na nich, či nebudú pracovať a tieto peniaze budú ich hlavný príjem, alebo budú pracovať a tieto peniaze budú slúžiť na prilepšenie. Je tiež iba na uvážení účastníkov, či peniaze spotrebujú, alebo ich budú sporiť, alebo naložia s nimi úplne inak.

Podobné štúdie už prebiehali vo viacerých krajinách s rôznymi variáciami. Známy je podobný experiment z Fínska, ktorý sa už aj ukončil. Tam išlo o sumu 560 eur, ktorú po dobu dvoch rokov dostávalo 2-tisíc ľudí.

Vedci v súčasnej štúdii chcú zistiť, ako peniaze základného príjmu ovplyvnia ľudí. Jeho výsledky potom majú potenciál upraviť sociálny systém v Anglicku, a tiež riešiť chudobu v krajine.