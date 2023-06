Hrozí zaplavenie Chersonu: Rusko vyhodilo do vzduchu veľkú priehradu Nova Kachovka na rieke Dneper

Ukrajina v utorok ráno obvinila Rusko, že vyhodilo do vzduchu veľkú priehradu Nova Kachovka na rieke Dneper v južnej Chersonskej oblasti, a nariadila evakuácie ľudí zo záplavových zón. Informovala o tom tlačová agentúra AP.

Priehrada sa nachádza v tej časti Chersonskej oblasti, ktorú okupujú ruské sily.

Ukrajina vyzvala obyvateľov ďalej popri rieke Dneper, aby sa evakuovali, a varovala pred záplavami na územiach po prúde.

It looks like the Kakhovka dam is gone indeed. Major flooding likely on the left bank, also affecting many civilians living there. Neither side claimed the explosion. https://t.co/27toV3MdD1 pic.twitter.com/Sw9AicVpHJ

— Yaroslav Trofimov (@yarotrof) June 6, 2023