Hranolky za 13 eur, sendvič za 15 eur: Ľudia sú v šoku z toho, koľko stojí jedlo a nápoje na populárnom festivale Coachella

Americký hudobný festival Coachella odštartoval 14. apríla a aj tento rok sa fanúšikom predstavia najlepší svetoví interpreti. Na svoje si prídu prakticky všetci a návštevníci uvidia Franka Oceana, Gorrilaz, Becky G, no chýbať nebudú ani Metro Boomin, Pusha T, Bad Bunny, Kid Laroi, Calvin Harris či Rae Sremmurd.

Vysoké vstupné, vysoký konzum

Hviezdy svetového formátu však uvidia len diváci, ktorí sú ochotní si za takýto zážitok aj zaplatiť. Len základné vstupné na druhý víkend podujatia vychádza na 549 dolárov (necelých 500 eur), pričom za VIP vstup by ste museli zaplatiť 1069 dolárov (približne 973 eur). Do toho je potrebné započítať náklady na ubytovanie, prípadne poplatky pre tých, ktorí sa rozhodnú kempovať. No a na záver, samotný konzum v areáli.

Ako informuje na základe TikTok videa Unilad, lacný špás to veru nie je ani za bránami slávneho festivalu. Jedna z návštevníčok sa so sledovateľmi podelila o to, koľko musela zaplatiť za jedlo a nápoje. Podľa jej vlastných slov si s kamarátkou objednali dve kávy a dve burritos, za čo mali zaplatiť 64 dolárov (58 eur). Okrem toho v ponuke nájdete kurací sendvič za 17 dolárov (15 eur), grilovaný syr za 16 dolárov (14 eur), prípadne čisté hranolky za 14 dolárov (necelých 13 eur).

Veľmi obľúbenou je medzi ľuďmi kombinácia vodky a Red Bullu, za ktorú na Coachelle návštevníci zaplatia približne 20 dolárov, čo je v prepočte okolo 18 eur. Ak by ste sa niekedy do zámoria na takýto festival chystali, nezabudnite svoj rozpočet primerane navýšiť.