Kde si vybavíte doklady najrýchlejšie? Vyhnite sa čakaniu v rade, ministerstvo radí, ako si skrátiť čas na úrade

Vybavovanie nových dokladov je často časovo náročnou záležitosťou a na úradoch ľudia strávia aj celé hodiny. To však nemusí platiť, ak sa budete držať rád od ministerstva vnútra. To odštartovalo novú informačnú kampaň, ktorá by mala ľuďom vzhľadom na blížiacu sa letnú cestovateľskú sezónu skrátiť a spríjemniť pobyt na úradoch.

Vyberajte si menšie pracoviská

Je celkom logické, že mnohí ľudia si na vybavovanie potrebných dokladov väčšinou zvolia im najbližšie pracovisko. To však nemusí byť najšťastnejšie riešenie, nakoľko pri väčších pracoviskách sa čakacia doba môže natiahnuť až na dve hodiny. Ak je teda v možnostiach občana navštíviť menšie oddelenie, mal by tak urobiť. Čakaciu dobu si môže výrazne skrátiť. Kým v Bratislave na pracovisku KC Bratislava strávite čakaním priemerne 110 minút, na JP Bratislava 4 to bude len 56 minút.

Ako zo zverejnenej grafiky vyplýva, ak niekto býva v mestskej časti Rača, oplatí sa mu previezť približne 15 minút autom do Pezinka, kde je čakacia doba v priemere 45 minút. Podobný prístup si občania vedia uplatniť aj v iných častiach Slovenska. Ak napríklad bývate medzi Spišskou Novou Vsou a Levočou, ministerstvo odporúča navštíviť pracovisko v Levoči, kde je čakacia doba na vydanie dokladu o polovicu kratšia.