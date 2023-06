Horor v škôlke na východnom Slovensku: Deti mali byť za neposlušnosť zatvárané v temnej komore

Viacero ľudí si pamätá na vyhrážky z detstva, ktoré väčšinou používali rodičia v rôznych prípadoch od umývania zubov až po učenie do školy. V drvivej väčšine však išlo len o falošné ťahy, čo sa pravdepodobne o škôlke na východnom Slovensku povedať nedá.

Na prípad upozornil portál TV Noviny, ktorý počas víkendu uverejnil správu o tom, že v škôlke pri Trebišove sú deti za neposlušnosť trestané pomerne krutými spôsobmi. Údajne sú deti zatvárané do tmavého skladu.

Najskôr mali zatvoriť spolužiačku

Prvú zmenu si všimla matka jedného zo žiakov. Podľa jej výpovede sa v rámci pár týždňov úplne zmenil, bál sa tmy a plakal, keď mal ísť spať. Neskôr sa chlapec priznal, že učiteľka v škôlke zatvorila jeho spolužiačku do skladu, ktorý slúži ako komora pre upratovačku.

Z rozprávania sa matka dozvedela, že sa to isté stalo aj jej synovi. Keď išiel do škôlky otec chlapca, učiteľka sa s ním odmietla rozprávať. Inštitúciu tak navštívila matka, ktorá sa hneď rozhodla vojsť do triedy a opýtala sa syna, kam ich údajne zatvárajú. Chlapec rovno ukázal na biele dvere, za ktorými je sklad.

Riaditeľka to otáča na detskú predstavivosť

Matka tiež išla za riaditeľkou, ktorú konfrontovala s obvineniami. „Pracujem tu 12 rokov, nedovoľuje mi to ani moja práca, ani moje svedomie, aby som také niečo urobila ani ja, ani moja kolegynka. Maminka si to neviem ako vymyslela, dieťa bolo postrašené, ale nikdy nebolo zatvorené. Deti si veľa vecí vymyslia a veľa prikrášlia, lebo robia to detičky, majú bujnú fantáziu, vymyslia si niečo a rodičom to podajú inak,“ cituje portál TV Noviny slová riaditeľky.

V súčasnosti sa prípadom zaoberá aj polícia, keďže jedna z matiek podala na škôlku trestné oznámenie.