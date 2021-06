Herec, ktorý si v Priateľoch zahral postavu Gunthera, má rakovinu vo štvrtom štádiu

Americký herec James Michael Tyler, známy svojím stvárnením vedľajšej úlohy čašníka Gunthera v sitkome Priatelia, oznámil, že sa nachádza vo štvrtom štádiu rakoviny prostaty.

Tyler (59) v pondelkovom rozhovore pre rannú reláciu stanice NBC uviedol, že ochorenie mu diagnostikovali v septembri 2018 pri rutinnej lekárskej prehliadke. Odvtedy sa rozšírilo do jeho kostí a herec už nedokáže chodiť. Momentálne podstupuje chemoterapiu.

Diagnostikovali mu ju vo veku 56 rokov

“Mal som vtedy 56 rokov, vyšetrovali ma v súvislosti s PSA, čo je prostatický špecifický antigén. Namerali mi mimoriadne vysoké hodnoty a ihneď som vedel, že niečo nie je v poriadku,” povedal Tyler o svojej diagnóze.

Po tom, ako počas koronavírusovej pandémie neabsolvoval ďalší test, rakovina sa rozšírila do jeho kostí a herec sa nachádza v štvrtom štádiu ochorenia. “Je to pokročilá fáza rakoviny, takže ma to pravdepodobne dostane,” uviedol.

Tyler apeluje na prevenciu

Tyler počas rozhovoru vyzval mužov, aby toto riziko nepodceňovali a nechali sa čím skôr vyšetriť. “Ak ochorenie zachytia skôr než ja, majú viacero možností liečby,” zdôraznil. Napriek tomu, že jeho postava Gunthera bola v Priateľoch iba vedľajšia, medzi fanúšikmi daného komediálneho seriálu sa teší veľkej obľúbenosti, píše stanica BBC.

Gunther v sitkome pracoval ako čašník a manažér kaviarne Central Perk, kde sa často stretávali postavy hlavných šiestich protagonistov, pričom bol tajne zaľúbený do Rachel, ktorú stvárnila Jennifer Annistonová. James Michael Tyler sa objavil vo všetkých desiatich sériách Priateľov (1994-2004) a divákov rozosmieval svojím strohým spôsobom vyjadrovania. “Bolo to desať najpamätnejších rokov môjho života,” vyhlásil v máji pri uvedení špeciálneho dielu tejto šou.