HBO valcuje divákov novým hitom: Seriál The Undoing musíte vidieť a hviezdne obsadenie nie je jediným dôvodom prečo

Doposiaľ bol jedným z najlepších kriminálnych počinov z dielne HBO seriál Temný prípad (True Detective). Na zisk tohto titulu však najnovšie ašpiruje aj len pred pár týždňami uvedená novinka s názvom Mala si to vedieť (The Undoing). Kriminálny seriál s hviezdami v hlavných úlohách pozriete na jeden raz a zo straty času pri jeho sledovaní nebudete mať výčitky svedomia. Lebo naozaj stojí za to.

Spočiatku išlo o viac-menej nenápadný projekt, ktorý si všimli najmä notorickí sledovači seriálových správ. Po uvedení prvých dvoch epizód začal zbierať jednu chválu za druhou.

„Aboslútne dokonalé“, „Top seriál od HBO“, „Skvelé výkony“ či „Super seriál“ – to sú len zlomky z hodnotení tunajších divákov, ktorí novinku The Undoing s Nicole Kidman a Hughom Grantom v hlavných úlohách vysoko ocenili na webe ČSFD. A majú pravdu, pretože nová 6-dielna miniséria z tvorcovskej dielne Davida E. Kelleyho (stál napríklad nad zrodom seriálu Big Little Lies) je skutočne klenotom medzi seriálovými drámami predstavenými v tomto roku a jeho tvorcom patrí veľké uznanie. Niečo obdobné sme totiž ešte túto sezónu nemali možnosť vidieť, aj keď kvalitných nových seriálov, a obzvlášť tých s jednou sériou, bolo tento rok viac.

Nenápadný seriál s obyčajnou zápletkou = hit na HBO GO

The Undoing sleduje príbeh úspešnej terapeutky Grace Fraser (Kidman), jej manžela Jonathana (Grant) a milovaného syna (hrá ho Noah Jupe, ktorého ste mohli vidieť v horore Tiché miesto), ktorý navštevuje prestížnu súkromnú školu v New Yorku. Ich zdanlivo idylický život sa však v jednom momente doslova prevráti naruby – bezcitná vražda, stratený manžel a namiesto muža, ktorého Grace prekvapivo tak málo poznala, len reťazec strašných udalostí.

Ponechaná napospas katastrofe, ktorá pred zrakmi verejnosti narastá do obrovských a nepredvídateľných rozmerov, a zhrozená z toho, že sa nedokázala riadiť vlastným rozumom, musí Grace pochovať svoj doterajší život a začať kvôli sebe a svojmu synovi odznova.

Áno, aj oficiálna synopsa k seriálu, ktorú zverejnilo HBO v tlačových materiáloch, nenasvedčuje, že by The Undoing mohlo hravo prekonať akúkoľvek inú kriminálnu drámu. Obzvlášť po spomínanom vydarenom seriálovom roku 2020. Z celej ponuky noviniek však nesmierne vyčnieva a dopomáhajú tomu aj pozitívne hodnotenia kritikov.

Podľa knižnej predlohy, ktorú úplne nekopíruje

Seriál zaujme najmä svojou nenápadnou zápletkou, ktorú tvorcovia našli v predlohe knižky s názvom You Should Have Known spisovateľky Jean Hanff Korelitz. Seriál sa však striktne predlohy nedrží, čo si čitatelia všimnú po druhej epizóde. Ani odklon od predlohy ale skazu nenarobil (ako to bolo napríklad pri Game of Thrones či vyššie spomínanom Big Little Lies) a miniséria si kvalitu drží aj naďalej až do samotného finále, ktoré na stremaovaciu platformu HBO GO dorazilo dnes.

The Undoing je skutočne skvostom medzi tohtoročnými novinkami. Svojich divákov drží v napätí nielen príbehom, ale hlavne výberom hercov, ktorí na obrazovke hrajú skutočne fantasticky a čo je len ďalším plusom, nebudú vám svojím konaním liezť na nervy. Chémiu medzi postavami podvedome doslova absorbujete a garantujeme vám, že po dopozeraní každej epizódy budete mať pocit, že sa vám seriál doslova zarýva pod kožu. A aj to jedným z jeho pozitívov – aj keď totiž o The Undoing všetci hovoria ako o kriminálnej dráme, je to skôr psychologický thriller, no so všetkým, čo má kvalitne vystavaná kriminálka mať. Okrem dvojice hlavných hrdinov sú to aj ďalšie známe mená a tváre – Donald Sutherland (Hunger Games), Lily Rabe (American Horror Story), Noma Dumezweni (Normal People, Doctor Who) a ďalší.

Chvália ho vo všetkých kútoch sveta

Scenérie (prostredie New Yorku ani x-tý raz diváka neomrzí), hudba, réžia (projekt režírovala oceňovaná dánska režisérka Susanne Bier), scenáristické majstrovstvo, samotný dej – to všetko má tak dokonalú súhru, že HBO si vyrobením a uvedením tohto projektu vyslúži nejedno umiestnenie v rebríčkoch najlepších seriálov tohto roka. A naozaj zaslúžene! Už teraz mnohí tvorcom i hereckému ansámblu veštia aj nominácie na prestížne televízne ocenenia Emmy či Zlatý glóbus. A bude hriechom, ak si aspoň niekto vo svojej kategóriu cenu aj neodnesie.

Rovnako ako na ČSFD (tuanjší diváci mu udelili hodnotenie “len” 82 %), tak aj na zahraničných filmových portáloch hodnotenia divákov neklesli nízko. Na rovnako populárnom IMDb ho hodnotilo viac ako 10-tisíc užívateľov a priemerné skóre filmu je (zatiaľ) 8,0 z 10. V pozitívnych červených číslach sa drží aj na kritickejšom webe Rotten Tomatoes. Tu je pomer hodnotení medzi kritkmi a divákmi takmer totožný – 75 % pozitívnych reakcií od kritikov, 72 % od bežných divákov.

Nenápadny The Undoing je výtvorom, aký seriálová scéna už dlho nezažila. Niet divu, že aj HBO s jeho uvedením počkalo až na jeseň (pôvodne sa mala mini séria objaviť vo vysielaní mimo hlavnú sezónu pred letom), čo osobne prekvapilo aj mňa – mnohí totiž od tohto veľa nečakávali. Som rád, že ma už po prvej epizóde vyviedli z omylu.

Všetkých 6 epizód nového seriálu Mala si to vedieť/Mělas to vědět (The Undoing) nájdete na streamovacej službe HBO GO.

HBO GO, ČSFD, Tlačová správa