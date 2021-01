Svet Harryho Pottera rozšíri prvý hraný seriál: 10 príbehov, ktoré by mohol seriálový projekt spracovať

Fanúšikovia najznámejšieho čarodejníka v dejinách popkultúry dostali nový dôvod na radosť. Nie je ním nový knižný diel Harryho Pottera, ani predčasná premiéra chystaného tretieho dielu spin-offu Fantastické zvery (Fantastic Beast). Štúdio Warner Bros. má totiž podľa najnovších informácií pracovať na vôbec prvom seriálovom príbehu, ktorý uvedie streamovacia služba HBO Max.

O čom plánovaný seriál bude, je zatiaľ otázne. Po zverejnení prvotných správ však fanúšikovia začali vo veľkom diskutovať o tom, čo by v ňom mohli tvorcovia spracovať.

Magický svet vytvorený spisovateľkou J. K. Rowlingovou v kultovej ságe Harry Potter je plný ešte nevypovedaných a neprebádaných príbehov. Chystaný seriál sa tak môže ubrať prakticky hociktorým smerom. Možností sú desiatky, ba až stovky, a skalní fanúšikovia veria, že sa tvorcom podarí uchopiť plánovaný seriál z tej správnej strany.

Fakt, že celý projekt je zatiaľ len v skorých štádiách príprav a nie je o ňom známe absolútne nič, umožňuje mnohým diskutovať a premýšľať nad tým, do ktorého obdobia by mohli tvorovia celý seriál zasadiť a aký príbeh by v ňom mohli spracovať. Široké spektrum možností dopĺňajú fanúšikovia z celého sveta v internetových diskusiách a pridávame sa k nim aj my.

Vybrali sme 10 príbehov, ktoré doposiaľ nijak neboli čitateľom knižnej predlohy, divákom filmových spracovaní, či hráčom počítačových hier predostreté a práve seriálový šat by im svedčil najviac.

#1 Harry Potter a Prekliate dieťa

Azda každému fanúšikovi zrejme napadlo, že jednou z najväčších možností, čo by sa mohlo ako seriál na HBO Max zo sveta Harryho Pottera objaviť, je ôsmy diel ságy. Ten doposiaľ vyšiel len ako divadelná hra a scenár k nej bol vydaný aj knižne. Už dávnejšie sa pritom hovorilo o tom, že filmári by sa radi pustili aj do tohto dielu ságy.

Teraz, keď vieme, že Warner Bros. chce uviesť prvý hraný seriál, by tak príbeh Harry Potter a Prekliate dieťa (Harry Potter and the Cursed Child) mohol slúžiť ako predloha k nemu. Umožnilo by to návrat viacerých hercov z pôvodných filmov, plus by dostali priestor aj postavy celkom nové. Táto alternatíva je navyše vhodnou aj pre komplikovanosť deja divadelnej predlohy, a teda bolo by možné ju práve v podobe seriálu pretaviť do skvelého hraného výtvoru.

#2 Prequel s Harryho rodičmi

Zatiaľ nie je jasné, v ktorom období sa nový seriál zo sveta čarodejníkov bude odohrávať. To otvára množstvo dverí a podľa mnohých fanúšikov by sa mohli otvoriť práve tie, keď na Rokfrot chodili Harryho rodičia – Lily a James.

V seriáli s takouto tematikou by sme nahliadli do ich mladosti, formovania ich vzťahu a vzostupu Toho-koho-netreba-menovať. Zároveň sa tu tiež naskytá možnosť rozpracovať viac skrytú lásku Severusa Snapa k Harryho mame, okolnosti založenia Fénixovho rádu, boj proti Voldemortovi a prvá veľká vojna proti nemu, a celé by to mohlo skončiť presne tam, kde začala knižná a filmová sága.

#3 Kroniky Rokfortu

Čarodejnícka škola Rokfort ukrýva množstvo tajomstiev, prečo sa preto nepozrieť na jeho históriu od založenia až po súčasnosť? Samozrejme, je jasné, že spracovať niečo také kvalitne a tak, aby sa na nič nezabudlo, by bolo nesmierne ťažké, keďže Rokfort v čarodejníckom svete existuje stovky rokov. Pozrieť sa na históriu jednotlivých štyroch fakúlt a ich zakladateľov by ale tiež nemuselo byť na škodu, napokon veľa sa o nich nevie.

V tomto prípade by ale mohli doposiaľ neodhalené tajomstvá čarodejníckeho hradu/školy odhaľovať aj celkom nové postavy a napríklad z radov rokfortských študentov – presne tak, ako to kedysi robil Harry s Ronom a Hermionou. Ktovie ale, či by to neskĺzlo do teenage záležitosti plnej klišé a nudných dejových zvratov. Preskúmať však zákutia čarodejníckej školy by nepochybne zaujímavé bolo a rovnako tak aj blízku dedinku Rokville, ktorá má taktiež čo ponúknuť, vrátane Škriekajúcej búdy.

#4 Hagrid: Správca rokfortských lesov, lúk a hájov

Popri temnejších príbehoch sa zo širokého spektra možností núka aj preskúmanie mladého života Rubuesa Hagrida, ktorého si obľúbili azda všetci čitatelia a diváci hlavnej ságy. Práve ten by mohol priniesť množstvo humorných dejových liniek.

O Hagridovi toho síce vieme pomerne dosť, nie však z obdobia jeho detstva a štúdia na Rokforte, z ktorého bol kvôli Voldemortovi vyhodený. Sympatický poloobor a okolnosti jeho života by tak mohli byť taktiež slušným základom pre plnohodnotný seriál s niekoľkými sériami.

#5 Metlobal v priebehu vekov

Rowlingová okrem hlavnej ságy napísala aj pár knižiek, ktoré boli akýmisi učebnicami. U nás vyšli dve z nich – Fantastické zvery a ich výskyt a Metlobal v priebehu vekov. Prvá z menovaných dostala vlastnú filmovú sériu, prečo by teda obdobný projekt nemohol dostať aj najobľúbenejší čarodejnícky šport?

Len si skúste predstaviť seriál zasadený do prostredia metlobalu – mohla by to pokojne byť taká športová čarodejnícka dráma. Tu sa ale naskytá aj možnosť objavovať metlobal ako taký na pozadí rôznych historických udalostí – od jeho vzniku až po profesionálne ligy, akou boli aj Majstrovstvá sveta v metlobale, ktorých sa hlavní hrdinovia potterovskej ságy zúčastnili v štvrtej časti príbehu.

#6 Rozprávky Barda Beedla

Keď už Metlobal v priebehu vekov, tak prečo nie aj ikonické rozprávky, ktoré boli okrajovo spomenuté aj v siedmej knižke Harry Potter a Dary smrti?

Rozprávky Barda Beedla boli tiež mini knižkou, ktorá vyšla aj v slovenskom preklade a ponúka niekoľko pútavých a úsmevných čarodejníckych rozprávok. Antologický seriál s týmto motívom by bol vskutku originálnym počinom, ktorý by vydržal jednu celú sériu a dal by sa spracovať naozaj ohromne. Nehovoriac o tom, že priestor by dostala celá paleta postáv a diváci by sa nemuseli stále pozerať na jednu líniu a stále tie isté tváre.

#7 Príbeh lorda Voldemorta

V hlavnej knižnej ságe sa toho o detstve a dospievaní samotného Toma Riddla (lorda Voldemorta) čitatelia čo-to dozvedeli. Aj to však bolo málo a takýto temný seriál by mohol priniesť množstvo zaujímavých dejových liniek, ktoré má aj samotná Rowlingová v súkromných poznámkach zapísaných nespočet.

Odhaľovať tak smutný a temný príbeh jedného z najmocnejších čiernych čarodejníkov v dejinách mágie by bolo hotovým vizuálnym i príbehovým orgazmom. Aj tento príbeh by si želalo vidieť v seriálovom spracovaní množstvo potteromaniakov. Prečo? Pretože veríme, že aj keď Voldemort nikdy lásku nepoznal, aj ním istotne puberta lomcovala natoľko, že sa niečo udiať mohlo. A ktovie, k čomu všetkému to mohlo viesť. Navyše, bol to práve on, kto odhalil veľa aj z tajomstiev samotného Rokfortu či čiernej mágie, a o jeho rodine toho doposiaľ bolo prezradeného skutočne málo. V prípade seriálu s týmto námetom by si mnohí vedeli predstaviť magický príbeh s prvkami hororu.

#8 Auror Harry Potter

Fakt, že sa hlavný hrdina celej ságy stal po doštudovaní a porazení Voldemorta lovcom čiernych mágov – aurorom – bol známy už vo finálnej časti knižnej série. V príbehu Harry Potter a Prekliate dieťa sme sa následne dozvedeli ďalšie okolnosti jeho kariéry v dospelosti, prečo by sme teda nemohli v chystanom seriáli objavovať jeho ďalšie dobrodružstvá pri vykonávaní tohto náročného povolania?

Fanúšikovia by tak dostali priame pokračovanie, okrem Harryho by v príbehu boli, samozrejme, prítomní aj jeho najlepší priatelia Ron a Hermiona Weasleyovci, ktorí mu v mnohých odhaleniach čiernych mágov pomáhali. Bol by to príbeh o tom, čo sa s trojicou hrdinov stalo po sedem-/osemdielnej ságe.

#9 Záškodníci

Ďalším z množstva námetov, ktoré fanúšikovia Pottera hádžu prípadným tvorcom nového seriálu do misky nápadov, je príbeh samotnej partie záškodníkov – Námesačníka, Červochvosta, Tichošľapa a Paroháča – teda príbeh Remusa Lupina, Petera Pettigrewa, Siriusa Blacka a Jamesa Pottera.

Bol by to v podstate náhľad na ich priateľstvo, dobrodružstvá na Rokforte i mimo neho, ktoré by sa točili napríklad aj okolo toho, ako sa priučili tajom animágie – teda schopnosti vziať na seba podobu zvierat, či ako sa z Lupina stal vlkolak.

Tí, ktorí čítali Pottera pozorne vedia, že priateľstvo týchto štyroch mladých mužov bolo skúšané mnohými nástrahami a Snape či Voldemortovo besnenie neboli tými jedinými.

#10 Remake filmov v seriálovej podobe

Tou poslednou a najkrajnejšou možnosťou, ku ktorej sa tvorcovia môžu prichýliť, je vziať celý Potterov príbeh od začiatku a nakrútiť ho v seriálovej podobe nanovo. Aj keď toto je vzhľadom na relatívnu „novosť“ filmových adaptácií len minimálne isté, nemusí to byť nereálne.

Sedem potteroviek totiž poskytuje priestor na detailnejšie vyrozprávanie celého príbehu, ktorý by sa mohol vinúť smerom 1 kniha = 1 séria, čiže prakticky by bol seriál založený na siedmich až ôsmich knihách (ak rátame aj Prekliate dieťa). Jedna kapitola by predstavovala jednu epizódu a fanúšikom verným knihám by bol predostretý seriál verný na maximum percent Rowlingovej predlohe. Problémom by však bolo hlavné herecké obsadenie. Jednotlivé postavy z kníh si už totiž milovníci Pottera len ťažko budú vedieť predstaviť s inými hereckými tvárami.