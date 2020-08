Harvardskí vedci vysvetlili, prečo potrebujeme aj lacné a nespoľahlivé testy na COVID-19

Niekomu sa môže zdať, že sa testuje málo, iní sa zas pozastavujú nad účinnosťou použitých testov. Na internete sa začali objavovať dokonca aj domáce testovacie sady. Harvadskí vedci však vysvetľujú, prečo sú aj nespoľahlivé testy dôležité.

Testy, ktoré dokážu odhaliť prítomnosť koronavírusu v tele, sú témou mnohých kontroverzných debát. Nielen na Slovensku, ale aj v iných krajinách sa objavili lacné testy, ktoré údajne dokážu odhaliť prítomnosť vírusu expresne rýchlo. Michael Mina z Harvardu sa pre The New York Times vyjadril, že dôležité sú aj nespoľahlivé testy.

Ako píše portál Science Alert, myslí si, že je potrebné do istej miery upustiť od vysoko precíznych molekulárnych PCR testov. Stále ich je totiž nedostatok a ľudia musia dlho čakať nielen na samotné testovanie, ale aj na výsledky. Čakacia doba sa neraz vyšplhá na niekoľko dní, ba až týždňov

Or, alternatively, FDA can release their stranglehold over screening tests and allow other public health agencies (ie county / state) to decide what can be done

There are many ways to use screening to control outbreaks – but none can occur within the existing approved structures

— Michael Mina (@michaelmina_lab) July 26, 2020