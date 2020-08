COVID-19 pochádza z laboratórií čínskej armády, tvrdí virologička, ktorá utiekla do USA

Čínska virologička Li-Meng Jen vyhlásila, že nový koronavírus spôsobujúci ochorenie COVID-19 nepochádza z čínskeho mesta Wu-chan, ale vytvorili ho v laboratóriách pod dohľadom tamojšej armády. Okrem toho podľa Taiwan News uviedla, že pre vlastnú výskumnú činnosť musela utiecť do USA.

Li-Meng Jen tvrdí, že bola medzi prvými vedcami, ktorí skúmali výskyt nákazy na čínskom území. Je presvedčená, že nový koronavírus nevznikol prirodzeným spôsobom a Čína spoločne so Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) vedeli o jeho existencii dávno predtým, ako vlani v decembri začali vo Wu-chane hlásiť prvé prípady.

Minulý mesiac na stránkach španielskeho denníka El Mundo vedkyňa uviedla, že dostala dôrazné upozornenie, “aby bola opatrná a neprekračovala červenú čiaru”. Ak by spochybňovala kroky a zásady čínskej vlády, mohla by sa ocitnúť v problémoch alebo sa dokonca navždy stratiť. Po tejto skúsenosti sa tak rozhodla pre odchod do zámoria.