Halle Berry sa ukázala na červenom koberci a ľudia ju poriadne skritizovali. Odkazujú jej, že sa asi zabudla obliecť

Halle Berry sa na premiére svojho nadchádzajúceho filmu The Union predviedla vo vzrušujúcom outfite, ktorý ju hneď postavil do centra pozornosti. Legendárna mačacia žena ukázala, že aj krátko pred šesťdesiatkou je stále sexy, no nie všetci jej odvahe fandili.

Ako píše portál Brightside.me, hollywoodska hviezda na seba pritiahla všetku pozornosť na premiére svojho nového filmu The Union v Los Angeles. 58-ročná Halle Berry sa po červenom koberci prešla v šatách, ktoré toho veľa nezakrývali a zvodná čierna čipka vyzdvihovala jej sexepíl.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa LINDSAY FLORES (@iamlindsayflores)

Kráska v odhaľujúcich šatách

Tieto čierne, čipkované, úplne priehľadné midi šaty s dlhými rukávmi boli ako optický klam. Vďaka širokým líniám a strategicky umiestneným nohavičkám vyvolávali dojem, že jej spodná bielizeň je úplne na očiach. V skutočnosti však to, čo sa zdalo ako spodná bielizeň, bolo súčasťou šiat a šlo o celistvý outfit. Dá sa preto povedať, že Halle posunula koncept „nahého obliekania“ na úplne novú úroveň.

S týmto tvrdením však nesúhlasili všetci.

Vraj sa zabudla obliecť

Zatiaľ čo niektorí fanúšikovia vyjadrili uznanie smerom k jej výberu šiat, niektorí neboli s jej vzhľadom až takí spokojní. Napríklad, jeden používateľ v komentároch napísal: „Zabudla si obliecť šaty“. Tento komentár sa pritom pod jej fotografiou zopakoval viackrát.

Niektorí ľudia si mysleli, že šaty vyzerali skôr ako pyžamo alebo nočná bielizeň a s tým súhlasil aj tento používateľ: „Veľmi ťa obdivujem ako ženu, ale želám si, aby si na verejnosti nenosila nočnú košieľku/bielizeň.“

„Má na sebe tak trochu nič,“ znel ďalší komentár. Ďalšia osoba sa pýtala: „Naozaj? Myslíš si, že je to vhodné oblečenie na verejnosť? Nemáš kúska hanby?