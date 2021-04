Hajlujúci Harry s hákovým krížom a nahá Meghan tancujúca nad hrobom Phillipa. Charlie Hebdo opäť útočí

Ide skutočne o humor a satiru alebo o urážanie? Na to si každý musí odpovedať sám, no je známe, že časopis Charlie Hebdo si neláme hlavu nad tým, či jeho kresby niekoho pobúria. Najnovšie sa opätovne zamerali na kráľovskú rodinu a na momentálne najsledovanejší pár – Harryho a Meghan.

Celý svet sa 9. apríla dozvedel smutnú správu. Vo veku 99 rokov zomrel princ Philip, manžel kráľovnej Alžbety II. Na správu zareagoval aj francúzsky satirický časopis Charlie Hebdo, ako inak svojským štýlom.

Aj ľudia, ktorí majú radi ostrý humor, sa teraz vyjadrujú, že Charlie Hebdo ilustráciou skôr uráža a zbytočne poburuje. Navyše kresbu považujú za rasistickú. Kresba zverejnená k úmrtiu Phillipa totiž zachytáva pohľad z hrobu a je na nej vidieť princa Harryho v nacistickej uniforme ako nad hrobom hajluje.

Ako píše český portál Lidovky, časopis tak naráža na starší škandál, keď mal Harry na večierku nemeckú uniformu s hákovým krížom. Aj Phillipov život bol poznamenaný nacizmom, jeho sestry sa totiž vydali za členov nacistickej strany.

Vedľa Harryho sa na kresbe nachádza karikatúra Meghan Marklovej. Tá na nej nahá tancuje, pričom jej intímne partie zakrýva iba provizórna sukňa z banánov. Meghan je podľa Lidoviek zobrazená ako speváčka Josephine Bakerová v kostýme divošky.

This is Josephine Baker. French artist, born in USA. Singer, dancer, actress, but most importantly a figure of the French Résistance during the nazi occupation. A national hero. pic.twitter.com/cJsXkSbPsP

— MatSaleh (@MattSalehh) April 9, 2021