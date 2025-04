Z boxerského ringu až ku kňazskému rúchu: Príbeh výtržníka, s ktorým sa osud nemaznal, dobyl Hollywood

Boxerské rukavice vymenil za kňazské rúcho, no jeho cesta k viere bola plná pádov — obrazne, ale aj doslovne. Skutočný príbeh muža, ktorý prešiel od výtržníka až ku katolíckemu kňazovi, inšpiroval nielen veriacich, ale aj Hollywood. Búrlivý život tohto jedinečného muža sa tak stal impulzom pre strieborné plátno.

Rebel v školských laviciach, drsný boxer v ringu, neúspešný herec, vyhadzovač v nočných kluboch a nakoniec pokorný katolícky kňaz, ktorého farníci milovali. Reč je o Stuartovi Longovi, ktorý je tiež známy ako otec Stu.

Longova cesta k viere nebola vôbec jednoduchá. Od tvrdých úderov nielen v boxerskom ringu, ale aj od nemilosrdného osudu, ktorý ho fyzicky zlomili, no duchovne posilnili, prešiel prerodom, ktorý inšpiruje ľudí na celom svete dodnes.

Od výtržníka k duchovnému

Život Stuarta Longa je natoľko nepravdepodobný, že by mohol byť námetom na hollywoodsky film, a veruže aj je.

Cesta, ktorá doviedla Stuarta Longa ku kňazskému rúchu, nebola ani zďaleka priamočiara. Narodil sa v roku 1963 v Montane, kde aj vyrastal. Mal obrovský talent na šport, no jeho mladosť však nebola len o telocvični a futbalovom tíme, ale skôr o konfliktoch a neúplných víziách. Aj keď navštevoval katolícku školu, náboženstvo nebolo jeho hlavnou vášňou. Podľa jeho vlastných slov sa v tejto škole cítil ako outsider, pretože nebol katolík.

Kým väčšina jeho spolužiakov sa zapájala do modlitieb a štúdia, Long si získal povesť problémového mladíka, ktorý rád spochybňoval autority. To sa však zmenilo, keď ho jeden z jeho profesorov nasmeroval do boxerského ringu.

Ako píše Daily Mail, box v Longovom živote predstavoval prelomový moment. Svoj talent na tento šport rýchlo rozvíjal a dokonca v roku 1985 vyhral titul Golden Gloves v ťažkej váhe. Box bol pre neho šancou na úspech, pretože individuálny šport mu vyhovoval viac než tímová súhra vo futbale, ako sám povedal v rozhovore.

Po niekoľkých úspechoch však prišla obrovská rana, a to doslovne. Úder do čeľuste počas jedného z jeho zápasov si vyžiadal rekonštrukčnú operáciu, ktorá prerušila jeho kariéru v boxe.

