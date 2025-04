Držala ho zamknutého 20 rokov, pri jedení sa mu lámali zuby. Boli sme v Javorina Pube 21 z Na nože, najprv sme nejedli

Tak ako každý týždeň, aj tento vám prinášame prehľad toho, čo by na našom portáli nemalo uniknúť vašej pozornosti. Naše redaktorky a redaktori vám počas týždňa prinášali veľké množstvo exkluzívneho obsahu, ktorý nenájdete nikde inde.

Tréner za nula eur? Celý jeden mesiac sme dodržiavali pokyny umelej inteligencie

Leto sa blíži a každý z nás chce v plavkách vyzerať k svetu. Zaplatiť si osobného trénera je ale čosi, o čom mnoho z nás môže len snívať.

Naša redaktorka sa preto rozhodla otestovať služby digitálneho “trénera”, ktorý si za vypracovanie osobného plánu na chudnutie vypýta presne nula eur. Odovzdala sa do rúk modelu ChatGPT, zadala mu všetky svoje údaje a ciele a poprosila ho, nech jej zostaví kompletný plán na dosiahnutie svojej vytúženej postavy.

Umelá inteligencia jej následne vypracovala plán na 30 dní — zamerala sa na úpravu stravy, pridala pár osobných rád a nezabudla ani na detailný týždenný rozpis tréningov. Redaktorka tieto pravidlá dodržiavala celý jeden mesiac a vyzerá to tak, že tento “tréner” toho dokáže viac, než čakala.

Viac sa dozviete v reportáži: Chcela som schudnúť, a tak som 30 dní plnila príkazy AI: Dostala som zoznam ako od trénera, zmenilo mi to život

Drlička: Kultúra sa musí vyjadrovať k politike

Kultúra sa musí vyjadrovať k politike, ale politika nesmie zasahovať do kultúry. Asi takto vysvetľuje bývalý riaditeľ SND Matej Drlička postoj kultúrnej obce k súčasnej situácii. Mnohí totiž kritizujú umelcov práve za to, že sú kritickí voči vedeniu rezortu. „To čo robí ministerstvo, aj celá vládna koalícia, je, že hecujú ľudí proti kultúre. Je šokujúce, že samotná ministerka obracia národ proti ľuďom, ktorí v kultúre pracujú,“ povedal Drlička v rozhovore pre interez.

Naša redaktorka s ním prebrala množstvo zaujímavých tém – okrem iného sa dotkli aj finančných problémov, s ktorými SND bojuje. „Ja mám informácie o tom, že v národnom divadle je niekoľkovrstvový ekonomický problém. Začína tým, že SND nemá kompetentného ekonomického riaditeľa. Po odchode Mateja Bošniaka, ktorý bol v mojom tíme, jeho funkciu prebrala dáma v dôchodkovom veku, ktorá nemá ani kompetencie, ani potrebné znalosti na to, aby riadila 800-člennú inštitúciu s 30-miliónovým rozpočtom,“ povedal Drlička.

Celý rozhovor si môžete prečítať TU: Matej Drlička: Kultúra sa musí vyjadrovať k politike. Myslieť si, že je apolitická, je nepochopenie umenia

Najhorší mafián tohto tisícročia

Svet si pamätá množstvo gangstrov, ktorí šéfovali zločineckým organizáciám a boli známi pre svoju krutosť a zároveň náklonnosť k najbližším. Podobný príbeh skrýva aj James „Whitey“ Bulger, ktorý v 70. a 80. rokoch minulého storočia viedol bostonský gang Winter Hill.

Fascinujúci životný príbeh tohto zločinca si môžete prečítať v našom článku, kde sa dozviete o tom, ako sa dostal na vrchol aj za pomoci FBI a ako sa stal druhým najhľadanejším zločincom tisícročia. Dozviete sa tiež to, aká náhoda ho priviedla za mreže.

Viac si prečítate v článku tu: Hľadanejší bol už iba Usáma bin Ládin. Najhorší mafián tohto tisícročia aj pre maličkosti odsekával prsty či trhal zuby

Boli sme v SNG: Vchody sú zamknuté, kaviareň nedostupná pre verejnosť

Kríza v kultúre sa nedotýka len Slovenského národného divadla, ale aj Slovenskej národnej galérie. Tá sa pritom verejnosti otvorila len pred niekoľkými rokmi a okamžite sa stala miestom, kde čas trávili nielen milovníci umenia, ale aj široká verejnosť. To totiž bolo jej ambíciou – vytvoriť miesto v centre mesta, kde sa ľudia budú cítiť dobre a k umeniu sa priblížia bez nátlaku a prirodzene.

Už niekoľko mesiacov však SNG čelí obrovskému tlaku. Po odvolaní riaditeľky a dosadení nového vedenia je atmosféra vo vnútri napätá. Zamestnanci nemajú voči vedeniu dôveru, sú skeptickí a hovoria o postupnom zániku galérie. My sme sa tam boli pozrieť, chceli sme na vlastné oči vidieť, ako sa SNG darí a čo sa za posledné mesiace zmenilo. Celú reportáž si môžete prečítať TU: Boli sme v SNG: Vchody sú zamknuté, kaviareň nedostupná pre verejnosť. Exzamestnanci ju označili za Šimkovičovej rukojemníka.

Plyšový tučniak Miško navštívil 35 krajín

Ako by ste reagovali, keby si vedľa vás v lietadle sadol plyšový tučniak? Možno ste už na Instagrame narazili na plyšáka Miška. Za jeho profilom stojí Mary, s ktorou precestoval viac krajín než možno množstvo z nás. Miško priťahuje pozornosť ľudí a dokáže nadviazať nové priateľstvá, no jeho majiteľka sa okrem zbierania spoločných zážitkov snaží šíriť dôležité posolstvo o ochrane týchto zvierat.

Mary nám priblížila, kde začala jej fascinácia tučniakmi, ako sa dostala k Miškovi, alebo aké vtipné situácie spoločne na cestách zažili. „Pre nás je cestovanie s Miškom o zvyšovaní povedomia o tučniakoch a prinášaní úsmevov na tváre ľudí,“ priznala.

Aké miesta už Mary a Miško spoločne navštívili, sa dozviete v našom rozhovore: Tučniak Miško navštívil 35 krajín: V lietadle či v cukrárni sa ľudia na neho usmievajú, cestovanie s plyšákom nie je nič nové

Šialený med

V histórii ľudstva sa nám podarilo objaviť rôzne prírodné látky, ktoré navodzujú euforické stavy a zároveň pôsobia liečivo. Obľúbený “tekutý zázrak” lieči choroby, tlmí bolesti, spôsobuje povznášajúci pocit a je afrodiziakom. Avšak len lyžica navyše môže navodiť silné halucinácie a ojedinele aj zabiť.

Redaktorka popísala problematiku medu z Nepálu, ktorý býva označovaný ako „šialený“. Včely ho totiž zbierajú z jedovatého rododenronu a toxín tak prechádza aj do samotného medu. Je preto mimoriadne obľúbený, keďže v malom množstve pôsobí halucinogénne.

Viac sa dozviete tu: Pre vzácny halucinogénny med riskujú zberači životy: Pôsobí ako afrodiziakum, no môže vás aj zabiť

Tajomné sovietske mesto

Koniec druhej svetovej vojny znamenal pre mnohých nádej na lepší a pokojnejší svet. Faktom je, že po skončení krvavého konfliktu sa rozbehli iné formy boja o moc a upevňovania si vplyvu. Etapu studenej vojny definovalo zhromažďovanie arzenálu, nukleárne programy či špionáž. V Sovietskom zväze preto vzniklo niekoľko tajných miest, medzi inými aj Sarov.

Náš redaktor sa pozrel bližšie na informácie o tomto meste a v rozsiahlom článku vám priblížil, čo sa v meste dialo, a prečo bolo utajované. Dozviete sa aj to, prečo ľudia z mesta na jednej strane nechceli a na druhej strane ani nemohli odísť, a tiež prečo sa do mesta nedostanete ani dnes.

Viac sa dozviete tu: Vymazali ho z máp, desaťročia bolo záhadou. Tajné sovietske mesto premenil Stalin, dodnes je pre cudzincov uzatvorené

20 rokov hororu

Polícia upozornila na prípad ako vystrihnutý z hororového filmu. Tisnú sa z neho slzy do očí aj tým najostrieľanejším policajtom. Nevlastná matka držala muža zamknutého v izbe 20 rokov. Minimálne rok nemal dovolené osprchovať sa a dostával len minimum jedla a vody. Ak nejaké jedlo dostal, počas jedenia sa mu lámali zuby, v takom boli príšernom stave. V čase, keď sa konečne dostal na slobodu, vážil len 32 kíl. Oslobodil sa vďaka tomu, že zámerne podpálil svoju izbu. Na týraní sa mal podieľať aj otec muža, ktorého meno uverejnené nebolo.

Macoche sa ale nepáči, že by mala skončiť za mrežami. Obhajuje sa tým, že nevedela o všetkom, čo sa v dome deje. Muž, ktorý prežil 20 rokov pekla, sa pýta, kde je spravodlivosť, keď on strávil uväznený dve desaťročia svojho života, zatiaľ čo macocha je stále na slobode.

Viac sa o prípade, ktorý láme srdce, dozviete tu: Nevlastného syna držala zamknutého v izbe 20 rokov: Vážil 32 kíl, nesprchoval sa dva roky, pri jedle sa mu lámali zuby

Boli sme v Javorina Pube 21 z relácie Na nože

Šéfkuchár Martin Novák sa v relácii musel popasovať už so všeličím. Avšak v Javorina Pube 21 ho poriadne dvíhalo zo stoličky. Jedlo, ktoré tam ochutnal, označil za jedno z najhorších, aké kedy jedol. Ten, kto ho vymyslel, by vraj mal dostať dve po sebe nasledujúce doživotia. Vybrali sme sa tam aj my, tak trochu s obavami, pričom sme sa najedli až na druhý pokus.

Pizza s brusnicovým lekvárom v ponuke už nebola, redaktorka ju tak ochutnať nemohla. Vychválila však kuraciu pečienku, guláš, či domáce zemiakové placky. Toto je ale dôvod, prečo sa v pube nenajedla na prvý, ale až na druhý pokus.

Viac o tom, ako nám chutilo jedlo v kritizovanom Javorina Pube 21 sa dozviete tu: Boli sme v skritizovanej reštaurácii Javorina Pub 21 z Na nože. Najedli sme sa až na druhý pokus, zaplatili sme 39 eur