Gwyneth Paltrow chce zmiznúť, aby ju už nikdy nikto nevidel: Toto spraví so svojou kontroverznou miliónovou firmou

Herečka Gwyneth Paltrow sa pred niekoľkými rokmi presunula od stvárňovania filmových úloh aj k vytvoreniu vlastného biznisu. Ten, dá sa povedať, rozdeľuje verejnosť do dvoch kategórií. Kým niektorí si produkty jej značky Goop obľúbili a nasledujú rady a odporúčania Gwyneth, ďalší jej biznis odsudzujú. Teraz sa pre magazín Bustle zdôverila so svojimi plánmi a mnohých fanúšikov možno zaskočí.

Článok pokračuje pod videom ↓

Gwyneth Paltrow sa preslávila ako herečka, vďaka čomu sa dostala do povedomia množstva ľudí. V roku 2008 založila svoju wellness spoločnosť, ktorá odvtedy predstavila niekoľko mimoriadne kontroverzných produktov, ako napríklad sviečku s vôňou vagíny, o ktorej chýry obleteli médiá aj u nás na Slovensku. Ak nad tým krútite hlavami, mali by ste vedieť, že hodnota firmy Goop v roku 2019 predstavovala 250 miliónov dolárov. Takže svojich nadšencov si nepochybne našla.

„Doslova zmiznem z verejného života“

Napriek tomu, že sa Gwyneth darí, má v pláne stiahnuť sa do úzadia. Kedy sa tak stane, zatiaľ nie je jasné, no prezradila, že chce seknúť s herectvom a raz aj predať značku, ktorú vybudovala. „Doslova zmiznem z verejného života. Nikdy ma už nikto neuvidí,“ povedala.

Pokračovala tým, že by bola spokojná, ak by sa to stalo už pred dovŕšením jej 55 narodenín, čo by mohlo znamenať v nasledujúcich štyroch rokoch. Dodala aj to, že peniaze pre ňu nie sú motiváciou.

CNN Entertainment vysvetľuje, že Goop zatiaľ na predaj nie je, napriek tomu jej uvažovanie o budúcnosti môže niekoho prekvapiť. Vybudovala totiž úspešnú firmu a pripúšťa, že raz nemusí stáť na jej čele. Chce ju však nechať v dobrých rukách.

Či nad týmto nápadom naozaj premýšľa, alebo tieto veci povedala bez väčšieho rozmyslu a s dávkou nadhľadu, nie je úplne jasné.