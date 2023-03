Naparujte si vagínu a strčte si tam vajíčko na celú noc: Gwyneth Paltrow zarába milióny na šarlatánskych metódach

Gwyneth Paltrow je slávna herečka, ktorá sa presunula aj k inému biznisu a už neraz vyvolala kontroverziu propagáciou pochybných wellness produktov a praktík. Kým niektorí jej veria a neváhajú za ne platiť šialené sumy, ďalší upozorňujú na to, že ide o podvod a Paltrow šíri nebezpečné bludy.

V článku sa dozviete aj: ako sa Gwyneth Paltrow dostala k wellness;

za koľko predáva sviečku s vôňou svojej vagíny;

v čom sú naparovanie vagíny či rektálna terapia nebezpečné;

čo na tieto praktiky, označované ako šarlatánske, hovoria odborníci;

akými vyjadreniami nahnevala ľudí;

ako Paltrow vybudovala miliónový biznis.

Začalo to receptami

Gwyneth Paltrow pravdepodobne dobre poznáte ako hollywoodsku herečku, ktorá sa objavila napríklad v známom psychologickom trileri Davida Finchera Sedem či vo viacerých obľúbených marvelovkách. Popritom sa však v súkromí začala venovať svojmu vlastnému biznisu, ktorý sa v priebehu rokov šialene rozrástol.

Vráťme sa však na začiatok. Ako spomína Insider, už v roku 2004 sa Paltrow na premiére svojho filmu „pýšila“ výraznými odtlačkami, ktoré jej zostali na chrbte po bankovaní, za čo sa jej dostalo množstvo pozornosti. Aj negatívnej. Štyri roky na to prišla so svojou značkou Goop, ktorej názov je chytrou slovnou hračkou. Hviezda sa totiž dopočula, že dvojica „o“ zaručuje úspech, a tak k nim pridala iba iniciály svojho mena.

Začínala so zdanlivo nevinnými receptami, no nezostala iba pri tom. Zamerala sa na rôzne bizarné wellness produkty, ktoré vyvolali veľa pobúrenia.

Sviečka s vôňou vagíny aj yoni vajíčko so zázračnými účinkami

Medzi najkontroverznejšie produkty, ktoré Paltrow predáva, patrí nepochybne sviečka, ktorá vraj vonia ako jej vagína. Príde vám to šialené? The Guardian po jej uvedení spomenul, že sa vypredala, čiže si svojich zákazníkov našla. A to aj napriek tomu, že jej cena je aktuálne 75 dolárov (približne 70 eur), čo nie je vôbec málo.

Ďalším produktom, ktorý zaplavil médiá, bolo yoni vajíčko, ktoré si podľa webu Goop majú zákazníci vložiť do vagíny a hrať sa s jeho sťahovaním a uvoľňovaním. Prečo? Značka mu pripisuje liečivé účinky. The Daily Star konkrétne spomína, že má pomôcť zlepšiť orgazmy, ale aj prospieť ženskej energii. Žena SME dodáva, že herečka radila, aby ho ženy mali zavedené vo vagíne aj celé hodiny. Ozvali sa však gynekológovia, ktorí upozornili, že tieto vajíčka môžu byť nebezpečné, čo vyústilo až do pokuty, ktorú Goop dostala.

Propagovala naparovanie vagíny, ktoré vraj dokáže prečistiť maternicu

Odborníkov si Paltrow pohnevala aj naparovaním vagíny, ktoré sama vyskúšala a nadšene odporúčala. Gynekologička Jen Gunter sa na svojom webe tejto téme venovala a vysvetlila, že naparovanie môže byť pre vagínu dokonca škodlivé.

Takisto spomenula, že para sa cez vagínu týmto spôsobom nedokáže dostať až do maternice, čo je teda v rozpore s tvrdeniami Paltrow, ktoré sama prezentovala.

Začiatkom roka 2018 prišla herečka s detoxom v podobe kofeínového klystíru, uvádza Newsweek. Jednoducho vysvetlené, ide o striekanie tekutiny priamo do hrubého čreva. Podľa značky Goop malo ísť o výborný spôsob, ako začať nový rok. No podľa odborníkov by ste to robiť nemali. Paltrow ho však napriek tomu predávala za šialene vysoké ceny.

Just read the Gwyneth Paltrow „wellness“ interview. Hoo boy. She doesn’t need ketone drinks that taste like „cherry gasoline“ or rectal ozone injections(??). She needs calories. Sugar. Carbs. She has brain fog because she’s starving and her metabolism is cannibalizing her brain😐 pic.twitter.com/VB0WTky0aQ — Donna Dickens (Not Parody) (@MildlyAmused) March 14, 2023

Pochválila sa rektálnou terapiou a extrémnou diétou

V týchto dňoch média obletelo priznanie Paltrow o tom, že podstúpila takzvanú rektálnu terapiu, pri ktorej, ako už aj vyplýva z názvu, jej bol do čriev fúkaný ozón. Zverila sa s tým v podcaste moderovanom lekárom Willom Colom, píše Insider.

Rektálna terapia však nie je schválená Americkou správou potravín a liečiv, ktorá navyše kategorizuje ozón ako toxický plyn. Aktuálne nie sú známe vedľajšie účinky, ktoré by takýto zákrok mohol mať. A preto môže byť veľmi nebezpečné, ak ho propaguje hviezda s vplyvom, akou Paltrow nepochybne je.

A nebolo to jediné jej vyjadrenie, ktoré v spomínanom podcaste nejedného človeka pobúrilo. Paltrow prezradila aj svoj denný jedálniček, ktorý rozprúdil diskusiu, vysvetľuje NZ Herald. Podľa magazínu New York Post uviedla, že vypije kávu, dá si špikový vývar a jej posledným jedlom dňa je skorá večera v podobe zeleniny.

Tu sa opäť ozvali odborníci, ktorí kritizujú prezentovanie takejto diéty od vplyvnej osoby, ktorá má množstvo fanúšikov, ktorí ju počúvajú a napodobňujú. A diéty môžu byť nebezpečné, keď ako napríklad aj v tomto prípade učia ľudí, ako sa vyhýbať jedlu.

⚠️TW: Disordered Eating; Diet/“Wellness” Culture⚠️ Gwyneth Paltrow is the queen of Almond moms. This is not what I’d consider as “daily wellness”. Where is she getting protein from? She needs sustenance. This is alarming. I’m sure G**p hasn’t helped at all. pic.twitter.com/6frL718q4u — Constance Sorrow 💧🏳️‍🌈💗💜💙💧 (@Rox_Al_Ghul_89) March 14, 2023

Od ľudí schytala kritiku