Frederiku z Ruže pre nevestu na dovolenke napadla neznáma žena, zverejnila desivé fotografie. Neuveríte, prečo ju udrela

Azda každá súťažiaca z Ruže pre nevestu počas účinkovania v šou, ale aj po nej, čelila kritike. Niektoré kritizovali pre vylepšenia vzhľadu, iné pre ich názory a niektoré sa dokonca dostali do konfliktu medzi sebou a ľudia hneď zareagovali. Teraz to však vyostrilo do niečoho väčšieho, keďže neostalo len pri slovách.

Frederika ešte počas víkendu ukazovala rozbitú peru s tým, že ju napadli a sľúbila, že neskôr fanúšikom vysvetlí, čo sa vlastne stalo. Teraz sa fanúšikovia konečne dočkali a mnohí ostali v šoku. Na dovolenke v Chorvátsku si totiž krásku z Ruže našla Slovenka, ktorá sa ju rozhodla napadnúť pre niečo, čo by nik nečakal.

„Napadnutie, spodný hák, rozťatá pera, ale inak to bola veľmi príjemná rodinná dovolenka, z ktorej sa vrátim silnejšia ako nikdy predtým,“ napísala Frederika k videu, v ktorom vysvetlila, čo sa stalo.

Priala jej smrť

„Uvedomila som si, akí sú Slováci neprajní, závistliví, nevzdelaní, hlúpi,“ povedala blondínka hneď na úvod. S rodinou je v súčasnosti na dovolenke v Chorvátsku a práve pri prechádzke na pláži došlo k spomínanému incidentu.

„Kráčali sme mólom, zastali sme, zrazu sa ohliadnem, lebo niekto niečo zakričal, pozrela som na jednu stranu a zrazu mi pristál… vyzeralo to niečo ako spodný hák, zarazil sa mi do sánky a ja som si vlastne kusla do pier,“ vysvetlila kráska z Ruže. Tam to však neskončilo, keďže žena po nej začala pokrikovať.

„Bolo to niečo v zmysle, aby som zomrela, ako si dovoľujem roznášať pliagu, že ju chcem nakaziť,“ prezradila Fergie, čo po nej žena kričala. Mala tak narážať na to, že Frederika v minulosti dostala HPV vírus od priateľa, ktorý ju podvádzal. Blondínka vysvetlila, že rozhodne nie je jediná žena, ktorá trpela týmito zdravotnými problémami a že nie je normálne, aby za to, že robí osvetu, skončila zbitá.

„Rozhodla som sa o tom rozprávať, za to mám trpieť? Prečo by som za toto mala dostávať také bitky? Príde mi to úplne smiešne,“ povedala na záver.