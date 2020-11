Fotografia certifikátu v mobile nestačí. Pozrite si prehľad opatrení platných od dnešného dňa

Vláda ešte minulý týždeň schválila nové nariadenie, ktoré platí v prípade negatívneho testu od pondelka 2. novembra. K jednotlivým špecifikáciám vydal vyhlášky aj hlavný hygienik Ján Mikas.

Víkendové (31. 10. – 1. 11.) celoplošné testovanie na ochorenie COVID-19 na Slovensku sa skončilo. Premiér Igor Matovič na sociálnej sieti uviedol, že otestovať sa prišli tri milióny ľudí. V sobotu bol o testovanie na Slovensku veľký záujem. Počas prvého dňa sa na celoplošnom testovaní zúčastnilo 2 581 113 ľudí. Infekčných z nich bolo 25 850 osôb, teda jedno percento. Komplexné výsledky z víkendu by mali byť zverejnené v pondelok 2. novembra.

Pre ľudí, ktorí mali negatívny výsledok sa opatrenia trochu uvoľnia, stále je však potrebné mať na pamäti, že výsledok testu nemusel byť 100 % a to znamená, že by sme ich mali o to viac rešpektovať.

Ak mám negatívny test

Ak máte negatívny PCR test alebo antigénový test z dátumu najneskôr 29. októbra až 1. novembra, neplatí pre vás zákaz vychádzania. To znamená, že môžete ísť aj do nákupného centra, do reštaurácie, môžete sa pohybovať v mestách, obciach, voľne v prírode. Zatvorené stále ostávajú interiéry reštaurácií, kiná, divadlá, fitnes- a wellnesscentrá, akvaparky a kúpaliská.

Dôležité je, mať fyzicky pri sebe certifikát alebo potvrdenie o negatívnom výsledku z testovania. Polícia Slovenskej republiky uznáva len originál, fotografia v mobilnom telefóne nestačí. Za porušenie nariadenia vám hrozí pokuta vo výške 1659 eur.

Prevádzkovatelia zariadení a zamestnávatelia budú môcť od pondelka požadovať od osôb doklad o negatívnom teste na ochorenie COVID-19. Ak sa osoba nebude môcť preukázať príslušným dokladom, prevádzkovateľ a zamestnávateľ jej musí vstup zakázať. To znamená, že napríklad v obchode od vás môžu chcieť preukázať sa negatívnym výsledkom.

Výnimka bude platiť pre osoby, ktoré sa nemusia zúčastniť na celoplošnom testovaní. Na testovaní sa nemusia zúčastniť napríklad deti do desiatich rokov, autisti, onkologickí pacienti alebo pacienti, ktorým to neumožňuje zdravotný stav. V ich prípade bude potrebné potvrdenie od lekára.

Čo ak som nebol na teste?

Ak ste plošné testovanie ani PCR test neabsolvovali, platí pre vás zákaz vychádzania. To znamená, že z domu môžete vyjsť jedine v prípade cesty do najbližšieho obchodu, drogérie a lekárne, predajňu krmív pre zvieratá prípadne ísť k lekárovi alebo natankovať. Rovnako môžete ísť vyvenčiť psa ale len do 100 metrov od bydliska a tiež môžete absolvovať pohreb, krst a uzavretie manželstva.

Pokiaľ ste mali pozitívny výsledok testu, platí pre vás 10-dňová karanténa. Tá rovnako platí aj pre členov vašej domácnosti. O pozitívnom výsledku ste povinný informovať svojho lekára.