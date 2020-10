Po negatívnom teste neplatí od pondelka zákaz vychádzania. Pozrite si prehľad výnimiek

Na včerajšej tlačovej konferencii oznámil premiér Igor Matovič nové nariadenie, ktoré schválila vláda. Síce zákaz vychádzania platil len týždeň a sledovať všetky opatrenia je pre bežného človeka mimoriadne zmätočné, od 2. novembra sa nariadenia menia a to v prípade, že sa zúčastníte plošného testovania.

Medzi najčastejšie otázky patrila napríklad tá, či človek z jednej domácnosti, ktorý nepôjde na testovanie obmedzí aj ďalších z domácnosti. Nie neobmedzí, pokiaľ máte certifikát o negatívnom výsledku, fungujete podľa režimu, ktorý bude platiť od 2.11. Človek, ktorý sa testovať nedal má obmedzený pohyb.

V prípade, že budete mať test negatívny, vraciate sa do stavu, aký platil ešte minulý piatok pred avizovanými opatreniami. to znamená, že môžete ísť napríklad do reštaurácií alebo do nákupného centra.

V prípade, že je niekto v domácnosti pozitívny, nastupuje karanténa, ktorá je povinná pre všetkých členov domácnosti. Karanténa však nie je to isté ako obmedzený pohyb. Ak ste v karanténe kvôli pozitívnemu výsledku, nemôžete ísť ani do potravín. Pokiaľ máte len obmedzený pohyb, pretože ste sa testovania nezúčastnili, platí pre vás zákaz vychádzania, teda pravidlá, ktoré platili pre všetkých počas tohto týždňa. Do obchodu, drogérie a lekárne ísť môžete, do prírody napríklad už nie.

Existuje však mnoho konkrétnych a špecifických vecí, ktoré sa týkajú len niektorých občanov, nie väčšiny. Pre viac informácií a lepší prehľad prinášame prehľad výnimiek.

Vláda SR predĺžila zákaz vychádzania od 2. novembra do 8. novembra, a to od 5:00 do 1:00 nasledujúceho dňa. Vyplýva to z uznesenia, ktoré schválila na svojom včerajšom rokovaní.

Toto opatrenie sa nevzťahuje na: