Fosílie naznačujú, že Homo erectus existoval o 200-tisíc rokov skôr, ako sme sa doteraz nazdávali

Nie je to však pravda. Evolučná cestička, po ktorej sa človek dopracoval až do podoby Homo erectus, je komplikovaná a aj po stáročiach štúdia vedci stále objavujú veci, ktoré ich dokážu prekvapiť. Vďaka fosílii sa napríklad podarilo zistiť, že Homo erectus existoval pravdepodobne o 200 000 rokov skôr, ako sa vedci doteraz nazdávali.

Nie je možné popísať presný moment, kedy vznikol človek

Je takmer nemožné odhadnúť presný moment, kedy došlo ku vzniku moderného človeka. Aj samotný Charles Darwin kedysi v jednom zo svojich diel napísal, že nie je možné určiť presný moment v dejinách, kedy sa z tvora podobného primátom stal človek.

Pozostatky nášho predchodcu, Homo erectus, ako prvý objavil v roku 1891 holandský geológ Eugene Dubois. Od tých čias bolo objavených po celom svete niekoľko vetiev našich predkov, napríklad Homo naledi v Afrike či Homo luzonensis v oblasti Filipín. Všetky nálezy a zistenia viedli vedcov k domnienke, že Homo erectus po Zemi prvýkrát chodil už pred 1,8 miliónmi rokov.

Homo erectus existoval o 200 000 rokov skôr

Ako však informuje portál Science Alert, podľa štúdie publikovanej v časopise Science sa Homo erectus objavil o 200 000 rokov skôr ako sa doteraz vedci nazdávali. Podarilo sa totiž objaviť pozostatky lebky, ktorá je stará 2 milióny rokov. To mení nielen domnienky o veku, ale aj o pôvode Homo erectus. Objav by totiž znamenal, že Homo erectus pochádza z Južnej Afriky a nie z Ázie, ako sa mnohí vedci nazdávali doteraz. Samozrejme, je potrebné vykonať ešte množstvo ďalších výskumov, ktoré by domnienky vedcov potvrdili.

Okrem toho, na mieste, kde sa podarilo nájsť zvyšky lebky, objavili vedci aj ďalšie zaujímavé pozostatky. Medzi nimi množstvo pozostatkov stále existujúcich, ale aj vyhynutých živočíchov. To vedcom pomôže doplniť obraz o tom, ako naši predkovia žili.