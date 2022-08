Fínska premiérka mala negatívny test na drogy. Podstúpila ho pre vyjasnenie pochybností kvôli kontroverznému videu

Fínska premiérka Sanna Marin mala negatívny test na drogy, ktorý absolvovala po úniku videa, na ktorom sa zabáva a tancuje na párty s priateľmi. Test z 19. augusta, ktorý si Marin zaplatila sama, nezistil žiadne narkotiká, uviedla v pondelok fínska vláda. Informuje o tom denník The Guardian.

Vládna predstaviteľka Iida Vallin pre noviny Helsingin Sanomat uviedla, že komplexný test zisťoval prítomnosť amfetamínov, barbiturátov, marihuany, dextropropoxyfénu, kokaínu, metadónu a ďalších narkotík.

Tridsaťšesťročná Marin v piatok na tlačovej konferencii, keď oznámila, že absolvuje test, vyhlásila, že nikdy nebrala drogy a ani na párty zo 6. augusta nevidela, že by niekto tieto látky bral.

Premiérka sa podľa svojich slov podrobila testu pre jej „vlastnú právnu ochranu a vyjasnenie akýchkoľvek pochybností“. Politička uviedla, že len pila mierne množstvo alkoholu a bola schopná robiť dôležité rozhodnutia.

Finland’s Prime Minister @MarinSanna is in the headlines after a video of her partying was leaked today.

She has previously been criticized for attending too many music festivals & spending too much on partying instead of ruling.

The critics say it’s not fitting for a PM. pic.twitter.com/FbOhdTeEGw

— Visegrád 24 (@visegrad24) August 17, 2022