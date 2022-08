Pracovala ako pokladnička, bola vychovávaná dvomi ženami a vie to roztočiť. Kto je fínska premiérka Sanna Marinová?

Keď si máme predstaviť premiéra či premiérku, zvyčajne nám v mysli napadne niekto vo vyššom strednom veku, niekto na náš vkus až príliš formálny a tak trochu aj „suchý“, ktorý sa nevie zabávať a má plnú hlavu iba politiky, ekonomiky či zahraničných vzťahov. Avšak fínska premiérka Sanna Marinová predstavuje opak tohto stereotypu. Je mladá, neformálna a keď nemá pracovné povinnosti, tak sa vie poriadne odviazať.

Sanna Marinová sa narodila 16. novembra 1985 v Helsinkách, píše o nej biografický portál Britannica. Predtým, než sa vo veku 34 rokov stala, ako uvádza The Guardian, najmladšou premiérkou na svete, zažívala Marinová detstvo zrovnateľné s mnohými rovesníkmi, a to aj čo sa týka problémov.

Jej otec nebol práve vzornou hlavou rodiny. Bojoval s alkoholizmom a rodine tak neostávalo veľa peňazí. Rodičia sa aj preto rozviedli, keď bola Marinová ešte malé dieťa.

Neskôr si jej matka našla partnerku a začali žiť spolu. Marinovú tak vychovávali „dve matky v dúhovom zväzku“.

Peniaze neboli práve niečo, čoho by mala rodina dostatok. Počas štúdia na strednej škole preto pracovala v pekárni ako pokladníčka, uvádza Irish Times. Neskôr začala študovať na vysokej škole v Tampere, kde aj bývala, administratívne vedy, ktoré ukončila úspešným absolvovaním magisterského štúdia.

Jej politická kariéra, ako píše BBC, započala, keď mala Marinová iba 20 rokov. Vstúpila do Sociálnodemokratickej mládeže a neskôr sa stala podpredsedníčkou strany.

V roku 2008 neúspešne kandidovala do mestského zastupiteľstva v Tampere, avšak v nasledujúcom volebnom období, v roku 2012, už uspela. Tým sa jej politická kariéra naštartovala, v roku 2014 sa stala druhou podpredsedníčkou Sociálnodemokratickej strany a o rok na to sa dostala do fínskeho parlamentu ako poslankyňa za obvod Pirkanmaa. Tento úspech zopakovala aj v nasledujúcich voľbách a dosiahla svoj druhý najvyšší politický úspech – v roku 2019 sa stala ministerkou dopravy a komunikácií. Avšak iba nakrátko.

Prešlo niečo vyše roka a premiér za Sociálnodemokratickú stranu Antti Rinne z dôvodu sporov o riešení poštového štrajku rozpustil svoj kabinet. Za novú premiérku tak ustanovili práve Sannu Marinovú. Tá sa tak postavila na čelo 5,5-miliónovej krajiny a svoj kabinet vo veľkom vyskladala práve so žien. Za zmienku tiež stojí, že sa stala najmladšou premiérkou na svete.

Koncom minulého týždňa obletelo svet video z toho, ako Marinová odhodila zábrany a plnými dúškami si užívala súkromnú párty. Po divokých záberoch a slovách na záberoch, ktoré mohli byť interpretované ako odkazovanie na drogy, ju opoziční politici i členovia jej vládnej koalície vyzývali, aby podstúpila testy na drogy.

V reakcii na to sa Marinová zachovala zodpovedne: „Dnes som absolvovala test na drogy a výsledky budú k dispozícii v priebehu týždňa,“ povedala Marinová na tlačovej konferencii. „Nikdy v živote som drogy neužívala,“ dodala.

