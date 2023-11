Ficov minister Blanár: Vojenská pomoc Ukrajine od slovenských firiem bude naďalej pokračovať

Vojenská pomoc Ukrajine, ktorá funguje na komerčnom základe v rámci firiem pôsobiacich na Slovensku a v Česku, nemá vplyv na postoj slovenskej vlády v tejto veci a bude pokračovať. V Prahe to povedal slovenský minister zahraničných vecí Juraj Blanár, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

Postoj novej slovenskej vlády k pomoci Ukrajine sa podľa slov Blanára v médiách posúva oproti tomu, čo v skutočnosti deklarovala. „Chceme pokračovať v humanitárnej pomoci a chceme Ukrajine pomáhať aj iným spôsobom, ako je napríklad odmínovanie, lebo to má mierové korene,“ povedal minister.

Slovenská vláda však podľa jeho slov nechce Kyjevu poskytovať akékoľvek zbrane alebo zbraňové systémy zo zásob Ozbrojených síl SR.

„Jednak už pomaly nemáme čo dať a musíme sa starať o vlastnú bezpečnosť a myslíme si, že je potrebné iniciovať aj mierové iniciatívy aj z úrovne EÚ,“ vysvetlil Blanár. Dodal, že predlžovanie konfliktu vojenským spôsobom podľa vlády SR nedospeje k nejakému výsledku a lepšie by bolo zmraziť ho na dlhší čas, než pokračovať v zabíjaní.

„Avšak všetko to, čo beží na komerčnom základe v rámci firiem, ktoré fungujú na Slovensku aj v ČR, to nemá na náš postoj žiadny vplyv a bude to normálne pokračovať tak ako aj doteraz,“ dodal šéf slovenskej diplomacie.

Blanár na svojej prvej oficiálnej návšteve v Prahe hovoril so svojím rezortným partnerom Janom Lipavským aj o migrácii. Predchádzajúca vláda na Slovensku podľa Blanára nerobila dostatočné opatrenia, čo prinútilo ČR k zavedeniu kontrol. S Lipavským sa podľa neho zhodli, že krajiny by mali v riešení tohto problému postupovať koordinovane.

Slovenský minister tiež tlmočil zámer SR „obnoviť“ činnosť Vyšehradskej štvorky. „V4 je pre nás unikátny formát a my chceme, aby sa obnovila, lebo bola zamrazená. Rozumieme, že boli témy, ktoré rozdeľovali niektorých členov, ale sú tu také, ktoré nás spájajú a musíme o nich diskutovať,“ vysvetlil Blanár.

Obaja ministri sa vyjadrili aj k rozdielnym postojom krajín v zahraničnopolitickej oblasti. Podľa Lipavského to nie je prekvapivé. „Z oboch strán zaznieva uznanie nezávislej a suverénnej politiky a úlohou diplomatov je hľadať, kde sa zhodujeme a pracovať na konkrétnych veciach. A to sme si počas rokovania naznačili, v akých oblastiach by sme spoločne mohli hľadať,“ dodal.

Blanár doplnil, že sa už nechce zaoberať výrokmi niektorých českých politikov smerom k novej slovenskej vláde, ktoré zazneli pred voľbami.

„Boli tu nejaké výroky počas volebnej kampane. Dnes už je po voľbách a my máme záujem o dobré a korektné vzťahy,“ doplnil slovenský minister.

Ďalším z ministrov novej slovenskej vlády, ktorý navštívi ČR, bude šéf rezortu vnútra Matúš Šutaj Eštok. Vo štvrtok ho prijme Vít Rakušan.