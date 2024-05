Fico už prijíma stravu, najvážnejšie bola zasiahnutá brušná dutina. „Ruka a noha sú vcelku v pohode,“ vraví Kaliňák

Liečba predsedu vlády Roberta Fica (Smer-SD) naďalej prebieha podľa očakávaní, pacientov stav je uspokojivý. TASR o tom informoval tlačový odbor Úradu vlády (ÚV) SR. Premiér je hospitalizovaný vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici.

Jeho stav je uspokojivý

Vicepremiér Robert Kaliňák (Smer-SD) doplnil, že zdravotný stav premiéra sa vyvíja z pohľadu lekárov uspokojivo. „Pacient sa začína dostávať do fázy, kedy by mohla začať rekonvalescencia v plnom prúde. Toto je pre nás veľmi potešujúca správa,“ skonštatoval. Výrazne to podľa neho zjednodušuje predpoveď budúceho návratu. Za veľmi dobrú správu označil, že pacient po dlhých dňoch už prijíma stravu.

Zároveň potvrdil, že najvážnejšie zranenia sa týkali brušnej dutiny, respektíve tráviaceho traktu a časti pohybového ústrojenstva. Ruka aj druhá noha sú podľa neho už „vcelku v pohode“. Na otázku, prečo o stave premiéra neinformujú ošetrujúci lekári, povedal, že ich chceli ušetriť od tlaku novinárov. Dodal, že sa snažia informovať čo najširšie. Premiéra vážne postrelil 71-ročný muž po výjazdovom rokovaní vlády v Handlovej, ktoré bolo 15. mája. Páchateľa vzal Špecializovaný trestný súd do vyšetrovacej väzby.