Fico reaguje na priznanie Jankovskej: Toľko ju trápili, až začala niečo rozprávať

Podpredseda Národnej rady Milan Laurenčík (SaS) vyzval poslanca a šéfa Smeru-SD Roberta Fica, aby sa vzdal poslaneckého mandátu. Podľa Laurenčíka má Fico strach, čo na neho prezradí bývalá štátna tajomníčka za Smer-SD Monika Jankovská a kedy si po neho príde polícia.

“Je nanajvýš zrejmé, že keď roky Robert Fico chránil Moniku Jankovskú a kryl jej chrbát, musí byť teraz plný strachu, čo na neho vo svojej výpovedi vo svojej zúfalosti, že ju všetci opustili, povie a kedy si po neho príde polícia. Ak jej ďakoval za kus dobrej roboty, ďakujem jej ja za to, že sa rozhodla rozprávať. Robert Fico by však spravil najlepšie, keby sa vzdal poslaneckého mandátu a bol tak ušetrený hanby, keď by dal parlament súhlas na jeho vzatie do väzby. Sedieť v parlamente a do poslednej chvíle obhajovať zločincov musí byť aj pre jeho psychické zdravie zaťažkávacou úlohou,” skonštatoval Laurenčík.

Robret Fico o priznaní Jankovskej

Robert Fico na dnešnej tlačovej konferencii reagoval na aktuálne témy. Dnes sa má podľa Fica hlasovať o zrušení obedov, ktoré sú pre žiakov zadarmo a rovnako aj o zákonníku práce. Podľa predsedu strany SMER-SD sa ukáže pravá tvár tejto vlády. Rovnako chce, aby sa generálny prokurátor volil tajne a nie verejne.

Robert Fico sa vyjadril aj k priznaniu Moniky Jankovskej. Ide vraj o dôkaz toho, že SMER a jeho predstavitelia nemajú s vecou nič spoločné. Bližšie kauzu komentovať nebude. “S Monikou Jankovskou som ako predseda vlády riešil predovšetkým otázku koordinácie štátnych sporov”, povedal Fico. Opäť ocenil jej prácu, ktorú podľa neho robila dobre. O jej súkromných aktivitách nič nevedel. Potvrdil, že sa s ňou stretol niekoľkokrát. Nebude však vysvetľovať, z akého dôvodu a o čom sa rozprávali.

Tiež reagoval na jej väzbu, kde ju vraj “toľko trápili, až začala niečo rozprávať”. Nevylúčil, že Bödör bol v centrále SMERU. Mohol riešiť modernizáciu kamerových systémov. Na výzvu pána Laurenčíka odpovedal tak, že keby si nezistil, tak ani nevie, o koho ide. Na otázky ohľadom kauzy zmenky Robert Fico opakovane odpovedá, že sa v nej neangažoval. Prepustenie z väzby pre Kočnera vraj nevybavoval, označil ho za chválenkára.

Pri zmenkách Jankovská “len” pomáhala kamarátovi

Angažovanie sa v kauze zmenky v prospech Mariana K. brala obvinená bývalá štátna tajomníčka Monika Jankovská ako pomoc kamarátovi. Podľa informácií agentúry SITA to vyplýva z jej výpovede pred policajným vyšetrovateľom. Mariana Kočnera podľa vlastných slov obvinená poznala od roku 2016, pričom vo veci zmeniek, ktorých vyplatenia sa dožadoval na súdoch, ju prvýkrát oslovil v roku 2017. Podľa Jankovskej ju však Marian Kočner uisťoval, že zmenky sú pravé. Zároveň uviedla, že Markízu, od ktorej chcel Kočner vysúdiť vyplatenie zmeniek, nikdy nemala rada pre jej údajne neobjektívne spravodajstvo.

Bývalá štátna tajomníčka tiež vypovedala, že sa Marian Kočner v priebehu ich spoločných stretnutí vyjadril, že by bolo dobré Markízu ovládnuť, keďže by to bolo dobré pre stranu Smer-SD. Taktiež ju podľa jej slov uisťoval, že s políciou nebude v tomto prípade problém. Zdôraznila, že nekoordinovala všetky kroky ohľadom rozhodovania sudkyne Zuzany M. o zmenkách.

Zároveň uviedla, že sa o fakte, že rieši zmenky, vyjadrila pred predsedom Smeru-SD Robertom Ficom. Ten to však nijako nekomentoval, rovnako ani Peter Pellegrini, ktorému údajne o veci tiež hovorila.

Monika Jaankovská sa v stredu (25. 11.) pred vyšetrovateľom Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) priznala k svojej trestnej činnosti. Vypovedať mala rozsiahlo. Uviesť mala okolnosti, ktoré sú jej známe o skutkoch, ktoré sú jej kladené za vinu. Zároveň sa podrobne vyjadrovala aj k osobám, ktoré súvisia s jednotlivými obvineniami, medzi nimi aj k podnikateľovi Marianovi K. Stíhaná má byť pre korupčné trestné činy. Vo väzbe skončila po policajnej akcii Búrka. Ďalšie obvinenia jej pribudli po akcii Víchrica.