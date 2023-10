Farár v Česku rozkopal tekvice, ktoré patrili deťom. Podľa neho sú symbolom zla a satanizmu

Napriek tomu, že Halloween u nás neslávime tak, ako napríklad v USA, nie je výnimkou, že si deti vyrezávajú tekvice a plnia ich sviečkami. Ako ozdoby, ktoré napríklad rozžiaria ich domovy. Od našich českých susedov však prichádza správa o čine, za ktorým stojí miestny farár Jaromír Smejkal, informuje iDNES.cz. Incident sa odohral v obci Kurdějov.

Celé to začalo nedeľným lampiónovým sprievodom, ktorého sa zúčastnili rodiny s deťmi. Na ďalší deň na nich však čakal poriadny šok. Vtedy ešte neznámy páchateľ zničil tekvice brutálnym spôsobom. Rozkopal ich dokonca dvakrát.

Farár sa priznal

Keďže sa tekvice nachádzali v parku neďaleko kostola, podozrivým sa stal práve farár, ktorý sa k tomuto činu aj priznal.

Neskôr svoj čin obhajoval tým, že tekvica so sviečkou je vlastne symbolom zla a spája sa so satanistickým Halloweenom. Dodal, že netušil, že išlo o výtvory detí. Ak by to vedel, vraj by sa zachoval inak.