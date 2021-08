Farár nabáda k porušovaniu zákona, ohrozí vzácne druhy vtákov. SIŽP vyzýva ľudí, aby sa slávnosti nezúčastnili

Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) vyzýva ľudí, aby sa nezúčastnili na slávnosti v Chránenom vtáčom území (CHVÚ) Sysľovské polia v utorok 10. augusta večer. Podujatie nabáda k porušovaniu zákona o ochrane prírody a krajiny, pretože môže ohroziť dropa či sokola. Informovala o tom hovorkyňa SIŽP Tamara Lesná.

V utorok chce rímsko-katolícky farský úrad v Rusovciach usporiadať slávnosť v jadrovej časti Sysľovských polí. Inšpekcia tvrdí, že nerešpektujú zamietavé stanovisko Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR či upozornenia z ich strany.

Udalosť môže ohroziť populáciu vtákov

“Miestny farár bol opakovane vyzvaný, aby rešpektoval platnú legislatívu a svojím konaním nenabádal k porušovaniu zákona o ochrane prírody a krajiny, ktoré najmä v tomto období vyvádzania mláďat dropa môže spôsobiť vážnu ujmu na životnom prostredí,” poznamenala Lesná.

Hromadný pohyb ľudí a hlasný hudobný sprievod v citlivom období môže podľa nej ohroziť celkovú populáciu dropa na území SR. Sysľovské polia sú podľa SIŽP najvýznamnejším územím s výskytom dropa fúzatého a sokola červenonohého na Slovensku. “Keďže ide o chránené druhy, je zakázané ich úmyselne rušiť v ich prirodzenom areáli, najmä v období hniezdenia, rozmnožovania, výchovy mláďat, zimného spánku alebo migrácie,” hovorí Lesná. Dodáva, že aj vyhláška CHVÚ Sysľovské polia zakazuje pohyb mimo vyznačeného turistického chodníka, náučného chodníka alebo cyklotrasy. Vykonávať sa tam môžu len činnosti v súvislosti s obhospodarovaním pozemku.

Môžu dostať pokutu

Inšpektori budú spolu so ŠOP SR a políciou v utorok kontrolovať vstup do CHVÚ a pohyb osôb mimo turistického chodníka. Lesná poukazuje, že v prípade porušenia zákona môžu ľudia dostať pokutu priamo na mieste, a to až do výšky 300 eur. “V prípade závažnejšieho porušenia zákona je možné fyzickej osobe v správnom konaní podľa zákona o ochrane prírody a krajiny uložiť pokutu až do výšky 9958,17 eura,” podotkla.

SIŽP pripomína, že Sysľovské polia sa za chránené vtáčie územie vyhlásili v roku 2006. Účelom je ochrana biotopov dropa fúzatého, husi bieločelej, husi siatinnej, sokola červenonohého a taktiež na zabezpečenie podmienok ich prežitia a rozmnožovania. Vláda minulý rok prijala program starostlivosti o toto chránené územie. Jeho cieľom je zlepšiť súčasný nepriaznivý stav druhov, spresniť zásady využívania tohto územia a určiť opatrenia na dosiahnutie dobrého stavu ochrany dotknutých druhov.