Fanúšikovia sú v šoku, Miley Cyrus nedebutovala ako Hannah Montana: Prekvapí vás, v akom filme bola jej prvá úloha

Poznáme ju nielen ako speváčku, ale aj ako herečku, pričom práve s hraním si ju všetci spájajú najmä v súvislosti so seriálom Hannah Montana. Mnohí boli dlhé roky v tom, že práve táto rola bola pre ňu prvou, no opak je pravdou. Na plátnach debutovala dávno predtým v snímke uznávaného režiséra.

Zo života a kariéry speváčky a herečky Miley Cyrus by sme mohli vytiahnuť prakticky čokoľvek a stále by to mnohých vlastne neprekvapovalo. Doposiaľ si ale všetci mysleli, že jej prvou veľkou úlohou bolo účinkovanie v slávnom detskom seriáli Hannah Montana. To ale tak úplne nie je pravda.

Disneyho legenda

Tento seriál vydržal na obrazovkách Disney Channel štyri série a vysielal sa v období rokov 2006-2010 a v roku 2009 dokonca aj v podobe celovečerného filmu. A aj vďaka tomu bol nedávno Miley Cyrus udelený status jednej z Disneyho Legiend. Vo veku 31 rokov sa dokonca stala najmladšou držiteľkou tohto titulu. V zozname Disney Legends sa nachádzajú napríklad režisér James Cameron, hudobný skladateľ John Williams a herci a herečky ako Harrison Ford, Jamie Lee Curtis, Angela Bassett a mnohí ďalší.

Ide o ocenenie pre jednotlivcov, ktorí sa nejakým zvláštnym pričinením zaslúžili o šírenie dobrého posolstva štúdia Disney. Ide o akúsi Disneyho sieň slávy, prvýkrát sa tento odovzdával v roku 1987.

Prvýkrát sa objavila vo filme Tima Burtona

Hannah Montana ale, ako sme spomínali vyššie, nebola pre Cyrus prvá práca pred kamerou. Už dávno predtým sa objavila po boku svojho otca Billyho Raya Cyrusa v seriáli Doc. No tou pravou väčšou filmovou úlohou pre ňu bolo účinkovanie vo filme Veľká ryba (A Big Fish) režiséra Tima Burtona!

Aj keď nešlo o veľkú úlohu a Cyrus sa v ňom mihne len doslova na pár minút, aj toto jej pomohlo naštartovať kariéru. Vo fantasy dráme v réžii Tima Burtona stvárnila postavu Ruthie. Mnohí diváci a fanúšikovia Burtona si fakt, že sa Cyrus objavila v jeho filme, začali uvedomovať až po rokoch. Schválne, všimli ste ju tam aj vy?

Po konci seriálu Hannah Montana sa Miley Cyrus sústredila výhradne na svoju hudobnú kariéru (a viacerí si myslia, že aj škandály), nepohrdla ale ani účinkovaním vo filmoch a seriáloch. Vidieť sme ju mohli ako hosťujúcu hviezdu v sitkome Dva a pol chlapa (Two and a Half Men), antologickom projekte Čierne zrkadlo (Black Mirror) na Netflixe, ale aj vo filmoch ako High School Musical 2, v animáku Blesk (Bolt) dabovala jednu z hlavných postáv, no objavila sa aj v Sexe v meste 2 (Sex and the City 2), či v malej úlohe v marvelovke Strážcovia Galaxie 2 (Guardians of the Galaxy Vol. 2).