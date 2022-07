Fanúšikovia Stranger Things majú šialenú teóriu: Podľa nej sa obľúbená zabitá postava vráti, vznikla aj petícia

Štvrtú sériu Stranger Things fanúšikovia dopozerali iba pred niekoľkými dňami a už búrlivo diskutujú o tom, ako by mohla vyzerať piata, finálna, ktorá dá bodku za týmto seriálovým hitom Netflixu. Tentokrát sa na internete virálnou rýchlosťou šíri teória, podľa ktorej by sa mohla obľúbená postava, ktorá prišla v závere 4. série o život, vrátiť, píše Unilad. Jej vysvetlenie naznačuje, že by sa to skutočne mohlo stať.

Postava Eddieho Munsona, ktorého v seriáli stvárnil Joseph Quinn, mala všetko potrebné k tomu, aby si ju diváci zamilovali. A tak sa napokon aj veľmi rýchlo stalo.

Kým pred verejnosťou v mestečku Hawkins bol za zloducha, hlavní hrdinovia seriálu veľmi rýchlo zistili, že je to inak a napokon podal jednu z najväčších obetí iba preto, aby zachránil ostatných. A, samozrejme, nemôžeme zabudnúť spomenúť jeho ikonickú gitarovú scénu, ktorá bola dokonalou rozlúčkou tejto postavy. Alebo nie?

Myslia si, že by sa mohol v 5. sérii vrátiť

Unilad upozornil na veľmi logickú teóriu fanúšika, podľa ktorej by sme sa s Eddiem ešte nemuseli lúčiť nadobro. Ako sme vás aj my informovali v našom staršom článku, v seriáli sa nachádzalo viacero odkazov na kultový horor Halloween z dielne Johna Carpentera a podľa tejto teórie je práve ten kľúčom k tomu, čo by sa teoreticky mohlo stať.

Hlavná postava Halloweenu – Michael Myers – sa viackrát vrátil späť medzi živých po tom, ako to už vyzeralo, že je mŕtvy. Eddie si v seriáli nasadil masku, rovnakú ako nosil Michael a zomrel. Masku sme mohli vidieť aj na postave Max, ktorá, ako iste viete, tiež najprv prišla o život, no podarilo sa jej vrátiť späť.

Fanúšikovia žiadajú návrat Eddieho

Či to boli skutočne znamenia k tomu, že sa Eddie vráti, momentálne netuší snáď okrem tvorcov nikto. Nechajme sa teda prekvapiť.

O tom, že si fanúšikovia túto postavu obľúbili, svedčí aj petícia, ktorá vznikla s cieľom vyzbierať 50-tisíc podpisov od divákov, ktorí cítia „krivdu“ o osude, ktorý ju postihol. Jej hlavnou myšlienkou je prinavrátiť milovaného Eddieho späť do seriálu. Aktuálne ju podpísalo takmer 40-tisíc ľudí a toto číslo každou minútou narastá.