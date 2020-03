10 známych filmov s najväčším počtom chýb, ktoré si všimne každý divák

Známe porekadlo „nie je všetko zlato, čo sa blyští“ možno aplikovať na všetky sféry života, filmový priemysel nevynímajúc. Nech totiž čokoľvek vyzerá akokoľvek dokonalo a bezchybne, vždy sa na tom dá nájsť niečo, čo by tam byť nemalo. Čisto dokonalé veci totiž neexistujú a vo svete filmovej zábavy to platí dvojnásobne.

Zarobili milióny (ak nie aj miliardy) dolárov naprieč celým svetom, získali mnohé prestížne filmové ocenenia, patria im miesta v rôznych rebríčkoch najdôležitejších snímok všetkých čias a majú nepočet fanúšikov všetkých vekových kategórií. Nech by si ktokoľvek myslel, že práve toto bude zárukou dokonalosti, mýlil sa.

Filmári nad tvorbou desiatky (v mnohých ohľadoch kultových a oceňovaných) filmov nižšie strávili mesiace driny. Samozrejme, oplatilo sa, pretože okrem toho, že patria medzi známe pojmy svetovej kinemtaografie, dostali uznanie aj na viacerých frontoch. Čo však možno zarazí, že aj napriek tomuto všetkému v nich možno nájsť niekoľko chýb.

Chyby vo filmoch nie sú ničím výnimočným a azda neexistuje taký, v ktorom by pozorné oko diváka nenašlo aspoň jednu. V tejto TOP 10 ich však machri z celého sveta napočítali toľko, že to okrem do oscarových zoznamov dotiahli aj na zoznam filmov s najväčším počtom rôznych chýb. Ktoré to sú?

Jedenásť Oscarov, štyri Zlaté glóbusy a viac ako 2-miliardový zárobok sú síce dôkazom nesmiernej popularity (azda najznámejšej) romantickej drámy, no nie až prílišnou zárukou kvality. Samozrejme, na Titanic režiséra Jamesa Camerona nemožno povedať krivého slova, nakoľko ide o skutočne prepracovaný film a dodnes ho možno považovať za to najlepšie, čo v žánri katastrofických filmoch vzniklo. Ani ostrieľaný režisér ako Cameron (z jeho tvorcovskej dielne vzišiel napríklad aj Terminátor či Avatar) však pri produkcii a strihu zrejme nedával dostatočný pozor. Do jeho veľkofilmu sa totiž okrem skvostných hereckých výkonov, robustnej makety slávneho parníka a hektolitrov vody dostalo aj 282 filmových chýb.

Tie napočítali bystré oči samotných divákov a okrem technických chýb, akými sú napríklad chybná kontinuita záberov, si viackrát v jednotlivých scénach môžete na záberoch všimnúť aj členov štábu či postrehnúť aj niekoľko faktických omylov, ktoré sa v skutočnosti odohrali inak (ak vôbec).

Kultová trilógia Pán prsteňov režiséra Petera Jacksona a chyby v nej sa naprieč filmovými webmi pretriasali pomerne dosť už od samotného počiatku. Vo všetkých troch dieloch napočítali fanúšikovia dohromady stovky nezrovnalostí, najviac ich bolo viditeľných v poslednom, treťom dieli. 289 chýb je skutočne dosť a vo fantastickom svete Stredozeme nemali čo robiť.

Chyby vo filmoch nakrútených pred rokom 1990 filmoví fanúšikovia odpustiť vedia najmä preto, že v tejto ére boli technológie niekde úplne inde. Ani kultovka Čeľuste sa však fanúšikom a ich bystrému zraku nevyhla. Napočítali v nej celkovo 291 chýb technického, faktického i kontinuitného charakteru.

Aj toto všetko sa však, ako sme uviedli, filmárom dá odpustiť. Čeľuste totiž dodnes patria medzi najlepšie filmy všetkých čias a na svoju dobu (nakrútené boli v roku 1975!) využili prevratné spôsoby nakrúcania a snímku sa podarilo dokončiť aj napriek mnohým technickým problémom. Tie spôsobil hlavne mechanický model obrovského žraloka, ktorý ľudí vo vodách kalifornského pobrežia žral hlava-nehlava. Zaujímavé pritom tiež je, že mu patrí napríklad aj miesto v rebríčku snímok, pri ktorých diváci spália napätím najviac kalórií. V prípade Čeľustí je to v priemere až 161.

Počítaniu chýb sa nevyhla ani slávna čarodejnícka sága o Harrym Potterovi. Do TOP 10 s najväčším počtom sa dostali dva diely. Tajomná Komnata ich obsahuje až 298 a najviac si podľa webu MovieMistakes filmári nedali pozor na to, aby jednotlivé scény mali dokonalú nadväznosť. Čo už, niektoré veci skutočného sveta nezakryjú ani tie najmocnejšie kúzla.

O niečo viac chýb než Chris Columbus v prvých dvoch Potteroch spravil mexický režisér Alfónso Cuarón (resp. jeho crew, ktorá s ním pracovala) v prípade tretieho dielu. Vo Väzňovi z Azkabanu je možné zhliadnuť až 323 chýb, ktoré nepozorní filmári vo výslednom diele nechali a mysleli si, že filmoví fanúšikovia si ich ani za nič nevšimnú.

Keď sa hovorí o chybách vo filmoch, najčastejšími adeptmi na rozbor bývajú okrem troch dielov Pána prsteňov a historických eposov ako Gladiátor (režíroval slávny Ridley Scott) či Trója (režíroval ešte slávnejší Wolfgang Petersen) aj rovnako (a nemenej) úspešní Piráti Karibiku.

Okrem viditeľných členov štábov v záberoch, ktorí nijak nekorešpondujú s dobou, v ktorej sa snímka odohráva (pána v klobúku so slnečnými okuliarmi sediaceho na pirátskom korábe už videl snáď každý) či hercov s digitálnymi hodinkami na rukách, je možné si všimnúť aj nezrovnalosti v prestrihoch záberov nasledujúcich bezprostredne po sebe, či ďalších vecí, ktoré v scenári a výslednom deji nesedia. Pekne ich zhŕňa aj priložené video, celkovo v prvej časti Pirátov Karibiku narátali fanúšikovia 392 chýb a tak, ako pri každom filme v tomto rebríčku, číslo nemusí (a zrejme ani nebude) konečné.

Mnohí by možno očakávali, že na vrcholných priečkach rebríčka filmov s najväčším počtom chýb sa budú nachádzať prevažne nové diela. Ako ste si však mohli všimnúť už pri kultovke Čeľuste režiséra Stevena Spielberga vyššie, sú to práve staršie filmy, ktoré prvým štyrom miestam budú dominovať. Dôvody sú pritom dva.

Tým prvým je fakt, že tieto filmy vznikli v časoch, kedy filmárske technológie neboli na takej úrovni ako sú dnes, a tak je to viac-menej logické, že sa v nich bude množstvo chýb nachádzať. Tou druhou je zas vec, ktorú možno nazvať „časová neoverenosť“. Pod tou môžeme rozumieť fakt, že nové filmy sú príliš mladé (resp. nové) na to, aby v nich stovky chýb diváci a fanúšikovia našli, keďže ich ešte „neoveril čas“.

Štvrté miesto v počte trikových a ďalších chýb patrí komiksovke Superman a jej štvrtému dielu s anglickým podtitulom The Quest for Peace (v našich končinách distribútor film uviedol ako Superman IV) z roku 1987. Kedysi tých chýb bolo ale v prípade tohto filmu menej a pred pár rokmi to bola práve táto snímka, ktorá sa nachádzala na druhom mieste s počtom 336 chýb. Postupom času ich ale pár pribudlo a zatiaľ sa ich počet zastavil na čísle 419.

Mimochodom, Superman IV si vyslúžil 40. miesto v rebríčku najhorších filmov všetkých čias podľa magazínu Empire, získal dve nominácie na Zlatú malinu (na cenu nepremenil žiadnu z nich) a hovorí sa o ňom ako jednej z najhorších komiksoviek vôbec. Pri pohľade na počet chýb sa tomu ale mnohí ani nečudujú. V hlavných úlohách sa objavil Christopher Reeve či Gene Hackman.

Najstaršou snímkou v zozname filmov s najväčším počtom chýb je (takisto nemenej kultová) rozprávková klasika Čarodejník z krajiny Oz, ktorá vznikla ešte v roku 1939. Je teda pochopiteľné, že v takto starom filme sa bude nachádzať veľké množstvo chýb a technologických nepresností.

Ani to však nezastavilo notorických počtárov a v údajnom predchodcovi všetkých filmových muzikálov napočítali 434 rôznych chýb. Ktovie ale, či za tým okrem starej éry, počas ktorej sa film vyrábal, nebolo aj kvinteto režisérov, ktorí na filme spolupracovali. Réžie sa ujali Victor Fleming, George Cukor, Mervyn LeRoy, Norman Tuarod, King Vidor a každý z nich do snímky vložil niečo zo svojho majstrovstva.

Obrovskému množstvu chýb sa nevyhlo ani kultové dielo veľmajstra napätia Alfreda Hitchcocka. Opäť sa tu ale hovorí o snímke, ktorú už stihol overiť čas, nehovoriac o tom, že kedysi sa filmy nielen inak vyrábali, ale aj celkom inak vyzerali. Z toho dôvodu je tých 547 napočítaných chýb viac-menej vysvetliteľných i pochopiteľných. Teda aspoň väčšina z nich. Medzi nájdenými chybami možno zbadať na záberoch členov štábu, ale aj chyby v nadväznosti záberov v scénach, či zlú synchronizáciu zvuku s obrazom (veď vravíme – kedysi sa všetko robilo trošku inak), takže postavy niekedy inak otvárajú ústa ako počuť ich hlasy.

Absolútnym „majstrom“ a dlhodobým víťazom v počte filmových chýb je už niekoľko rokov kultová vojnová klasika režiséra Francisa Forda Coppolu s názvom Apokalypsa. Vďaka tomu, že snímka sa od roku 1979 dočkala viacero strihových verzií, mali fanúšikovia snímky možnosť počet chýb vo filme neustále zvyšovať.

Doposiaľ sa kritikmi ospevovaná a filmovými cenami ovenčená (2x Oscar, 3x Zlatý glóbus, 2x BAFTA a 2x ocenenie z IFF Cannes) klasika dočkala počtu 559 chýb a prekoná ju už len naozaj máloktorý známy film. Samozrejme, ani tento počet chýb však nie je ukazovateľom nekvality, práve naopak. Apokalypsa totiž stále patrí ku klenotom kinematografie a taktiež aj k najdôležitejším filmom histórie. Výber z chýb, ktoré v tomto filme môžete vidieť, nájdete vo videu nižšie.

A ktoré filmy sa umiestnili na ďalších desiatich priečkach?

#11 Star Wars IV – A New Hope (1977) | 278 chýb

#12 Beauty and the Beast (1991) | 277 chýb

#13 The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001) | 266 chýb

#14 The Simpsons Movie (2007) | 265 chýb

#15 The Lord of the Rings: THe Two Towers (2002) | 262 chýb

#16 Scary Movie 3 (2003) | 259 chýb

#17 Indiana Jones and The Last Crusade (1989) | 247 chýb

#18 Superman/Doomsday (2007) | 240 chýb

#19 Harry Potter and the Philosopher’s Stone (2001) | 232 chýb

#20 Troy (2004) | 224 chýb