Fanúšikovia majú obavy o Toma Hanksa. Objavil sa na obrazovkách a diváci si hneď všimli znepokojivý detail

Dvojnásobného držiteľa Oscara a herca, ktorého si svet zamiloval ako Forresta Gumpa, hádam ani netreba predstavovať. Čoskoro oslávi sedemdesiatku a má za sebou skutočne úspešnú kariéru. Poznajú ho pritom všetky generácie, keďže svoj hlas prepožičal kovbojovi Woodymu z Príbehu hračiek.

Článok pokračuje pod videom ↓

V súčasnosti má herec 68 rokov a zdá sa, že mnohí ľudia si neuvedomujú, že s pokročilým vekom prichádzajú aj isté zdravotné problémy. Ako totiž píše portál Brightside.me, herec Tom Hanks vzbudil obavy počas svojho posledného vystúpenia v SNL, keď si fanúšikovia všimli, že sa mu trasú ruky, a pýtali sa, či za tým nie je niečo viac.

Medzi hviezdami

Tom Hanks vystúpil v Saturday Night Live po boku viacerých hviezd, ako napríklad herca Paula Rudda, či herečky Scarlett Johansson. V sprievode ďalších známych mien ako Alec Baldwin, Kristen Wiig či John Mulaney vystúpil v slávnom skeči Klub piatich ľudí, aby podporil moderátora Martina Shorta.

No namiesto toho, aby si diváci vychutnávali jeho zvyčajný šarm, nemohli si nevšimnúť, že sa mu počas scénky triasli ruky, čo vyvolalo nové obavy o jeho zdravie. Fanúšikovia sa rýchlo vrhli na sociálne siete a pýtali sa, či s obľúbenou hviezdou zo Zelenej míle niečo nie je v poriadku.

Jeden z fanúšikov pod propagačným príspevkom na oficiálnom Instagrame seriálu prišiel s otázkou: „Trasú sa Tomovi Hanksovi ruky?“ Ďalšia osoba hneď reagovala: „Tiež som si to všimla! A teraz mám obavy.“ Nie je to pritom prvýkrát, čo si niekto všimol tento detail.

V júni 2022 sa totiž objavilo video, na ktorom bolo vidieť, ako sa Hanksovi trasú ruky, keď sa snažil stabilne udržať mikrofón. Na záberoch herec pohyboval mikrofónom sem a tam medzi trasúcimi sa rukami a potom sa ho pokúšal uchopiť oboma rukami, kým hovoril k publiku.

Hanks, ktorý otvorene prezradil svoju diagnózu cukrovky 2. typu, sa k traseniu zatiaľ nevyjadril, takže fanúšikovia sa pýtajú, či to môže súvisieť s jeho zdravotným stavom. Komentáre však boli plné obáv. „Má 68 rokov, ľudia!“ zdôraznil jeden človek, upozorňujúc na to, že to vôbec nemusí byť také vážne, ako si fanúšikovia myslia.