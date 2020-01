Fanúšikovia magického sveta Harryho Pottera dostanú ďalšiu dávku fantázie. Vznikne nový dokumentárny seriál

Fanúšikovia (azda) najslávnejšieho čarodejníka v dejinách popkultúry dostanú ďalší dôvod na radosť. Zatiaľ, čo milióny milovníkov magického sveta Harryho Pottera z pera britskej spisovateľky J. K. Rowlingovej čakajú na tretí diel novej filmovej série Fantastické zvery, televízna stanica BBC začala pripravovať nový dokumentárny cyklus, ktorým čarovné zvery fiktívneho sveta všetkým bližšie predstaví.

O vzniku nového dokumentárneho seriálu, ktorého epizódami bude divákov v pôvodnom znení sprevádzať hlas Stephena Frya (nahovoril aj audioknihy v pôvodnom jazyku a účinkoval vo filmoch ako Gosford Park, Alica v Krajine zázrakov a v ďalších) informovala BBC na svojom webe.

Nový dokumentárny cyklus so zatiaľ pracovným názvom Fantastic Beasts: A Natural History má byť akousi zmesou fantasy a dokumentu. Odhaľovať má ozajstné čudesné tvory žijúce od Sibíru po Madagaskar a vysvetľovať ich prepojenie na magický svet fantastických zverov, ktorý vytvorila spisovateľka J. K. Rowlingová.

Dokumentárny projekt vznikne v spolupráci so štúdiom Warner Bros. a londýnskym Prírodopisným múzeom (Natural History Museum), pričom výsledný produkt odvysiela britská stanica BBC. Cieľom tvorcov je priniesť nový žáner náučného dokumentu.

Od kentaurov po ňucháčikov, exotických vtákov po fénixov, 11-tisíc rokov starých vlčích nosorožcov po erumpentov a od obrích chobotníc až po zouwy pripomínajúce veľké mačky – to všetko sa bude objavovať a odhaľovať v novom dokumentárnom cykle, ktorý spojí paralely medzi skutočným svetom a úžasnými svetmi mytológie a literatúry, vrátane prvkov, ktoré fanúšikovia Harryho Pottera a série Fantastické zvery takmer okamžite spoznajú.

Konkrétny dátum premiéry nového dokumentu zatiaľ BBC nezverejnila, no produkcia takéhoto projektu zrejme bude náročná a očakávať ho môžeme najskôr budúci rok.

Okrem dokumentu aj výstava

V súvislosti s novým dokumentom tiež londýnske Prírodopisné múzeum pripravilo unikátnu výstavu nazvanú Fantastic Beasts: The Wonder of Nature. Tú slávnostne sprístupnia od tohtoročnej jari, vstupenky sa začnú predávať od 16. januára 2020. Výstava priblíži magické zvery a tvory skutočného sveta, ktoré stáli za ich inšpiráciu.

Štúdio Warner Bros. odhliadnuc od tu spomínaných projektov tiež začína pracovať na treťom filme série Fantastické zvery a ich výskyt. Premiéra zatiaľ nepomenovaného filmu s Eddiem Redmaynom v hlavnej úlohe je naplánovaná na 11. november 2021 a pozrieť by sme sa v ňom mali tentokrát do Brazílie, kde žije niekoľko druhov magických zvierat a komunita silných čarodejníkov.