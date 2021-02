Fantóma z Heilbronnu sa snažili chytiť 16 rokov. Nakoniec sa ukázalo, že žiaden sériový vrah neexistuje

Fantóm z Heilbronnu sa do dejín zapísal ako sériový vrah, ktorého sa policajtom nikdy nepodarilo dolapiť. Nebolo to však preto, lebo by bol vrah taký šikovný. V skutočnosti totiž žiaden sériový vrah v tomto prípade neexistoval.

Začalo to vraždou 62-ročnej ženy

Mestečkom Idar-Oberstein otriasla v roku 1993 brutálna vražda. 62-ročná Lieselotte Schlenger bola zaškrtená drôtom z kytice kvetov, ktorá sa našla neďaleko jej tela, píše portál IFLScience. Nikto nemal žiadne informácie, svedkovia neexistovali, nikto v okolí nevidel nič podozrivé.

Jedinou stopou bola DNA, ktorú polícia našla na mieste činu, informuje The Guardian. V tom čase však bola analýza DNA ešte len v plienkach. Prípad teda ostal otvorený. Polícia vedela len toľko, že vraždu spáchala neznáma žena. Vyslúžila si preto prezývku Fantóm z Heilbronnu.

O 8 rokov neskôr sa situácia zopakovala. 21. marca v roku 2001 našli policajti v nemeckom Freiburgu mŕtvu 61-ročnú ženu. Obeť bola opäť zaškrtená a rovnakú DNA sa podarilo nájsť aj v tomto byte na zásuvke v kuchyni.

DNA sa našla pri desiatkach zločinov

Práve vďaka tomu polícia nadobudla dojem, že za zločiny je zodpovedný sériový vrah. Zrazu sa DNA neznámej ženy začala objavovať všade. Len o 5 mesiacov neskôr sa rovnaká DNA objavila na odhodenej striekačke s heroínom, na ktorú šliaplo 7-ročné dieťa. Neskôr polícia objavila rovnakú DNA vo vzorke slín na koláčiku pohodenom vo vykradnutom karavane. Zdalo sa, že vrah políciu provokuje.

Rovnakú DNA sa podarilo nájsť aj v ukradnutom aute, ale aj na fľašiach od alkoholu vo vykradnutom bare. Zdalo sa, ako keby žena bar vykradla a následne v ňom ostala na drink. DNA sa našla aj v policajnom aute na zadných sedadlách aj na palubnej doske. Dvaja neznámi páchatelia vošli na zadné sedadlá policajného auta a zastrelili 22-ročného strážnika menom Michèle Kiesewetter. Druhý z policajtov utrpel ťažké poranenia.

Policajtov však hádam najviac zarazilo to, keď rovnakú DNA našli na guľke, ktorá bola zo zbrane vystrelená počas incidentu 6. mája v roku 2005. Bola to bratovražda a sériová vrahyňa do tohto prípadu nijak nezapadala.

Prípad sa podarilo rozlúsknuť po 16 rokoch

DNA dotyčnej ženy sa nakoniec našla na viac ako 40 miestach činu v rôznych krajinách, vrátane Rakúska, Nemecka či Francúzska. Zaujímavé je, že polícia vždy našla aj iné vzorky DNA, tie sa však nikdy neopakovali. Znamenalo by to, že žena si vždy vyberala iných komplicov. Za akékoľvek informácie bola vypísaná odmena vo výške 300 000 eur.

Prípad sa podarilo uzavrieť až v roku 2009, takéto riešenie však nikto nečakal. Ukázalo sa, že žiaden sériový vraj neexistuje. K tomuto zisteniu dopomohol prípad zhoreného muža, ktorý v krajine požiadal o azyl. Za nezvestného bol vyhlásený ešte v roku 2002 a polícia chcela potvrdiť jeho identitu. Keď však odobrali vzorky, opäť našli DNA Fantóma z Heilbronnu.

Ako píše Der Spiegel, za všetko mohla zamestnankyňa centra, v ktorom sa balili zdravotnícke potreby. Žena totiž pracovala bez ochranných rukavíc. Došlo tak ku kontaminácii materiálov, s ktorými pracovala aj polícia. Po dobu 16 rokov sa tak polícia skutočne hnala za fantómom, ktorý ani na jednom z miest činu nikdy nebol.