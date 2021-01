Novorodenec hodený z okna, desivé video “posadnutého dievčaťa” a 16 mŕtvych. Vražedný hotel ožije na Netflixe

Pri kontroverzných zločinoch alebo sériových vraždách je spravidla hlavným páchateľom ľudská osoba. V tomto prípade nie je ústrednou postavou vrah alebo kriminálnik, ale hotel. Dokážu mať temné priestory, v ktorých sa odohralo mnoho zlého, negatívny vplyv na jeho obyvateľov a zabíjať? Aj týmto otázkam sa bude venovať novinka od Netflixu. Dnes vám tento hotel, ktorý sa preslávil samovraždami, vraždami a obývali ho aj známi sérioví vrahovia, predstavíme.

Budova Hotela Cecil sa nachádza v americkom Los Angeles. Bol otvorený v roku 1927 a s tragickými prípadmi sa spájal v podstate už od začiatku. Vo svojej dobe so 700 izbami sa považoval za veľký hotel. Ponúkal ubytovanie v centre obľúbeného Los Angeles, ktoré práve rozkvitalo, za výborné ceny. Dokonca sa nachádzal na hlavnej ulici a dokázal sa jednoducho zaplniť turistami a návštevníkmi. To sa však malo čoskoro zmeniť.

Hotel Cecil sa nachádzal na jednej z ulíc priamo uprostred:

Zvláštne kriminálne prípady sa tu objavovali od začiatku

Od začiatku sa okolo hotela začala vytvárať neslávna reputácia. Ešte v roku jeho otvorenia došlo v hoteli k zatknutiu muža, ktorý spáchal krádež a v roku 1929 bola z hotela odvezená žena menom Dorothy Roberson, ktorá vykazovala veľmi zvláštne správanie. Niekoľko dní sa iba potulovala po hoteli až sa napokon pokúsila otráviť tabletkami. Dôvodom mal byť jej zlý psychický stav po smrti manžela.

V novembri 1931 sa tu odohral prvý známy smrtiaci incident, ktorý bol označený ako samovražda. 46-ročný muž menom W.K. Norton sa najprv v hoteli ubytoval pod falošným menom. Po niekoľkých dňoch ho objavili vo svojej izbe mŕtveho. Príčinou smrti bola otrava.

Ak sa takýto prípad v hoteli odohrá raz, už to mu môže pokaziť dobré meno. To však nie je prípad Hotela Cecil. Podobné udalosti sa tu totiž začali odohrávať na pravidelnej báze. Už o necelý rok na to sa vo svojej hotelovej izbe zastrelil iba 25-ročný mladík Benjamin Dodich. Strelil si do vlastnej hlavy.

Kriminalita, prostitúcia aj násilie

Hotel Cecil sa podľa portálu The Lineup začal meniť aj v dôsledku Veľkej hospodárskej krízy, ktorá v 30. rokoch zasiahla Ameriku. Chudoba mala vplyv aj na tento spočiatku obľúbený hotel na prestížnej ulici. Zmenil sa na ohnisko kriminality, prostitúcie, drog a násilia.

V roku 1934 si v hoteli prerezal hrdlo Luis D. Borden, v roku 1937 zas Grace E. Magro pri páde z okna uviazla v elektrických drôtoch a jej telo z nich museli záchranári vyslobodzovať. Treba dodať, že zomrela až po prevoze do nemocnice. Nasledujúce tri roky sa smrť vyskočením z okna, otrávením alebo pokus o otravu zopakovala u ďalších troch ľuďoch.

Nevedela, že je tehotná, porodila v kúpeľni a dieťa vyhodila von z okna

Jeden z najšokujúcejších prípadov, ktorý sa odohral v Hoteli Cecil, siaha do roku 1944 a ku žene menom Dorothy Jean Purcell. Tá sa tu ubytovala so svojím priateľom a vraj netušila o tom, že je tehotná. Dieťa porodila v kúpeľni, myslela si však, že je mŕtve, a tak ho vyhodila von oknom.

Do roku 1962 sa v hoteli odohrali ešte štyri skoky z okna. Pri tom poslednom Pauline Otton zabila okrem seba aj staršieho dôchodcu, na ktorého spadla. O dva roky neskôr bola v hoteli zabitá a znásilnená dôchodkyňa. V roku 1975 vyskočila z okna ďalšia mladá žena, ktorá sa ubytovala pod falošným menom.

Môže sa zdať, že sa nasledujúce desiatky rokov situácia upokojila. Za 38 rokov hotel privítal ako svojich návštevníkov napríklad masových vrahov Richarda Ramireza a Jacka Unterwegera. Pred svojím brutálnym zavraždením sa dokonca v hoteli objavila aj Elizabeth Short, prezývaná aj Black Dahlia, ktorej smrť nikdy nebola vyriešená. Priamo s hotelom sa počas tohto obdobia však nespája žiadne úmrtie.

Ani zmena názvu neprelomila “kliatbu” hotela

V roku 2011 dokonca zmenil svoj názov a stal sa z neho Stay on Main. Ani to však nepomohlo zachrániť jeho povesť a už vôbec nie zastaviť umieranie.

Najkontroverznejší prípad, ktorý sa v Hoteli Cecil odohral, siaha do roku 2013 k dievčaťu menom Elisa Lam. Posledný januárový deň Elisa záhadne zmizla a nikto už o nej nepočul. Z tohto dňa sa zachoval videozáznam, ktorý sa po medializovaní prípadu šíril na internete a stal virálnym.

Video, ktoré šokovalo svet

Ukazuje kanadskú turistku Elisu vo výťahu, ako sa pred niekým alebo niečím snaží ukryť. Najprv stláča všetky možné tlačidlá, výťah sa však nehýbe. Pozerá sa z neho von, ako by ju niekto prenasledoval. O niekoľko sekúnd však vidíme desivý záber, v ktorom sa Elisa oháňa rukami, akoby niečo od seba chcela odohnať. Nikto okrem nej však na videu nie je. Elisa mala bipolárnu poruchu, čo by mohlo tento stav vysvetliť.

Video neodporúčame sledovať ľuďom s citlivou povahou:

Rozkladajúce sa telo znečistilo vodu, ktorá tiekla v hoteli kohútikmi

Jej zmiznutie nebolo úplne bez stopy. Ostatní návštevníci hotela postupne spozorovali zvláštne javy. Spomalil sa prúd tečúcej vody, dokonca mala tmavé sfarbenie. Vysvetlilo ich až mŕtve telo, ktoré bolo objavené vo vodnej nádrži na streche hotela.

Tento prípad je ešte kontroverznejší o fakt, že sa na strechu dá dostať iba cez zamknuté dvere, takže sem majú prístup len zamestnanci. Strecha je vybavená bezpečnostným systémom, ktorý upozorní alarmom na to, keď tam niekto je. Alarm sa nezapol.

Záhadná smrť plná otáznikov

Elise bola v nádrži objavená vyzlečená úplne donaha. Podľa pitevnej správy neboli na jej tele objavené znaky násilia. Keď sa video z výťahu rozšírilo po internete, ľudia začali prichádzať s rôznymi teóriami. Kým niektorí pripisovali dôvodom jej úmrtia nadprirodzené javy alebo vražedný hotel, ďalší v prípade videli vraha, ktorý vraždil podľa japonského hororu z roku 2002 s názvom Temná voda (Dark Water).

História Hotela Cecil sa spája s minimálne 16 nevyjasnenými a nejasnými samovraždami či vraždami. Toto miesto sa preslávilo svojou negatívnou reputáciou. V roku 2017 sa stal Historicko-kultúrnou pamiatkou a v súčasnosti je prevádzka hotela zatvorená.

Príbeh sa stal námetom novej série od Netflixu

Streamovací gigant Netflix už 10. februára prinesie novinku, ktorá poteší každého milovníka zločinov, kriminálnych príbehov a záhad. Séria Crime Scene: The Vanishing at the Cecil Hotel vo svojich štyroch častiach ukáže podrobnosti a teórie nielen o samotnej smrti Elisy Lam, ale bude sa zaoberať aj samotným hotelom.

Za dokumentárnou sériou stojí režisér Joe Berlinger. V rozhovore pre Variety uviedol, že ho ako dokumentaristu v roku 2013 fascinovalo, ako sa video z výťahu stalo virálnym a ľudia na internete sa snažili prísť na to, čo sa skutočne mladému dievčaťu stalo.

“Keď nám novinár Josh Dean, ktorý s nami spolupracuje ako producent, priniesol svoj výskum tohto prípadu, uvedomili sme si, že je to príležitosť vytvoriť niečo nové. Nezamerať sa iba na zmiznutie Elisy, ale vytvoriť sériu, ktorá bude skúmať konkrétne miesto a jeho vplyv na navádzanie k trestným činom,” povedal.

Berlinger je známy zo svojho projektu s názvom Rozhovory s vrahom: Výpoveď Teda Bundyho, ktorý tiež vznikol pod hlavičkou Netflixu. Tentokrát sa však nebude zaoberať iba konkrétnym zločinom, ale aj miestom, kde sa odohral. V tomto prípade hlavnú úlohu zohrá Hotel Cecil. Tvorca dokonca pripúšťa, že by sa v rámci tejto dokumentárnej série pozrel aj na ďalšie miesta, ktoré sú opradené smrťou a záhadami.

Pozrite si trailer k pripravovanej novinke: