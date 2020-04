Faerské ostrovy nad pandémiou vyhrali. Väčšina chorých sa už vyliečila, ľudí testoval veterinár a nikto nezomrel

Pandémia koronavírusu postihla niektoré krajiny silnejšie, iné sa zas so šírením ochorenia dokázali lepšie vysporiadať a dostať tak situáciu čo najskôr pod kontrolu. Príkladov je mnoho – patrí medzi ne Island, Singapur, ale aj Južná Kórea. Fascinujúci je však príbeh Faerských ostrov, kde jeden muž zachránil celú populáciu súostrovia. Nie je pritom ani ľudský lekár.

Už pred viac ako dvoma týždňami mnohé krajiny vzhliadali v boji proti pandémii koronavírusu k Islandu. Pre ostrovnú krajinu s menej ako 370-tisíc obyvateľmi predstavuje ľahko sa šíriaca nákaza veľkú hrozbu. Island nemá veľa nemocníc, ani veľa lôžok na jednotkách intenzívnej starostlivosti, nehovoriac o pľúcnych ventilátoroch. Má však testovacie kapacity a tie naplno využil.

K dnešnému dňu otestoval Island stále viac svojich občanov ako Slovensko, ostrovnému štátu sa už podarilo otestovať približne 10 % populácie krajiny. Pre porovnanie, na Slovensku bolo vykonaných približne 30 800 testov, čo predstavuje 0,5 % obyvateľstva. Island má viac ako 1 700 pozitívnych prípadov koronavírusu, pričom viac ako 1 000 ľudí sa už z ochorenia COVID-19 vyliečilo. Krajina eviduje aj 8 úmrtí, vrchol epidémie má však už viditeľne za sebou. Už takmer týždeň pribúda denne maximálne 10 pacientov s koronavírusom, v časoch vrcholu to bolo viac ako 100.

Podobný, no ešte zaujímavejší príbeh napísala pandémia na Faerských ostrovoch. Súostrovie je autonómnym regiónom patriacim pod Dánske kráľovstvo, ktoré obýva približne 60 000 ľudí. Aj Faerské ostrovy otestovali viac ako 10 % svojej populácie. Podľa oficiálnych štatistík doposiaľ zachytili 184 pozitívnych prípadov, väčšina ľudí sa už z ochorenia COVID-19 vyliečila. Na ostrovoch nie je nikto hospitalizovaný, nikto na koronavírus nezomrel a už vyše týždňa sa neobjavil ani žiadny nový prípad nákazy. Faerské ostrovy zachránil jediný muž, ktorého teraz vyhlasujú za národného hrdinu.

Za úspechom Faerských ostrovov stojí najmä veterinárny vedec Debes Christiansen. Keďže sa na súostroví nenachádza žiadne laboratórium, ktoré by mohlo vyšetrovať odobraté vzorky domácich obyvateľov, testy by Faerské ostrovy museli posielať do Dánska. Christiansen varoval miestne úrady pred možnou epidémiou ešte v januári a aj sám sa na ňu patrične pripravil. Faerské ostrovy tak môžu aj vďaka nemu už od 20. apríla uvoľniť prijaté opatrenia.

10) This is Debes Christiansen in his laboratory. He is a fish scientist. He saved island archipelago w/ 49,000 people. Schools are now open cuz of him. Kids playing soccer because of him. He saved the whole damn island chain from #COVID19. Debes Christiansen is a goddamn hero!👏 pic.twitter.com/IZyMHX2Got

— Eric Feigl-Ding (@DrEricDing) April 9, 2020