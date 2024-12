Expertka prezradila, aké tri módne trendy budú pokračovať aj v budúcom roku. Potešia najmä praktické ženy

Módne trendy sa neustále menia a vracajú. Niektoré ženy ich poctivo sledujú a prispôsobujú im šatník, zatiaľ čo iné sa držia svojho vkusu a skôr v nich hľadajú inšpiráciu. Súčasné módne trendy, ktoré budú pokračovať aj v roku 2025, potešia oba typy žien.

Článok pokračuje pod videom ↓

Linoya Friedman je americká fotografka a expertka na módu, ktorá sa zameriava na módu z ulíc. Sleduje, čo ľudia nosia v meste, ale tiež na hudobných festivaloch, pričom vytvára videá, aby to ukázala aj ostatným ľuďom na internete. Linoya si na to vytvorila špeciálny profil na Instagrame s názvom „What People Are Wearing“ (pozn. red. „Čo ľudia nosia“).

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa LINOYA (@linoya)

3 trendy, ktoré budú v móde aj v roku 2025

Linoya na svojom profile najnovšie ukázala, aké tri trendy budú v móde aj v budúcom roku. Ide pritom o praktické kúsky, ktoré má v šatníku každá žena, a ak nie, rozhodne sa jej oplatí do nich zainvestovať, keďže sú nadčasové.

Hoci expertka videla v uliciach rôzne štýly, nadčasovú eleganciu, ako aj zábavné trendy, ktoré v sebe niesli individualitu a kreativitu, tri veci tieto štýly spájali a ľudia sa ich podľa nej tak skoro nevzdajú.

Prvou sú veľké kabelky, druhou prívesky na kabelky a treťou burgundy a hnedé odtiene oblečenia.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa What People Are Wearing by Linoya (@whatpeoplearewearing)

Ľudia mali na tieto tvrdenia rôzne názory. Zatiaľ čo väčšina sa tešila z toho, že veľké kabelky sú opäť v móde a nahradili malé kabelky, do ktorých sa nevošli všetky potrebné veci, mnoho ľudí kritizovalo prívesky na kabelky. Písali, že vyzerajú ako hračky, čím vytvárajú detinský dojem, alebo že niektoré ženy volia príliš prečačkané prívesky, vďaka čomu celá ich kabelka vyzerá nevkusne.