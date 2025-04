Exkluzívne: SNG sa po odchode zamestnancov rozpadáva. Jedna výstava končí a ďalšie sú ohrozené, VŠVU zrušila spoluprácu

Umelecká a kultúrna obec dlhodobo upozorňuje na rozklad Slovenskej národnej galérie (SNG). Umelci sa boja o svoje diela, z galérie odišlo napríklad kníhkupectvo Ex Libris, viacerí partneri alebo sponzori odstúpili od spolupráce. Desiatky odborných pracovníkov v pondelok 31. marca zo SNG definitívne odišlo. Náhradou majú byť brigádnici, vysokoškoláci a ľudia, ktorí nemajú skúsenosť ani s prácou vo verejnej správe, ani s verejným obstarávaním.

Kým inštitúcia, ktorá si roky budovala reputáciu padá, šéfka kultúry Martina Šimkovičová po návšteve zverejnila video, v ktorom pohoršene reaguje na jednu z výstav – expozíciu kultúrnych, spoločenských a umeleckých prejavov od 50. rokov 20. storočia po dnešok. I keď je dostupná od júna minulého roka a ide o dlhodobú expozíciu, ministerka na sociálnej sieti ľuďom odkázala, že na to, aby si ju pozreli, majú čas do konca marca.

Aká budúcnosť výber zo zbierok súčasného umenia čaká, aktuálne ešte nie je jasné. Definitívny koniec však hlásia iné súčasti SNG. Ako pre interez uviedla dnes už bývalá riaditeľka úseku správy zbierok a fondov Mária Bohumelová, 31. marca prišli dve výpovede zo spolupráce. Otázne je aj ďalšie zotrvanie Knižnice Kornela a Nade Földváriovcov.

Odchádzajú zo SNG

Július Koller je jedným z našich najznámejších konceptuálnych umelcov a jeho meno je významné aj za hranicami Slovenska. V galérii bolo od júna 2023 znovuotvorené Antimúzeum s jeho dielami, na ktoré mala SNG exkluzívne práva. Súkromná Kollerova zbierka z inštitúcie zmizne, a to do konca apríla.

„Povedali, že si už nevedie predstaviť ďalšiu spoluprácu. Ide o veľkú súkromnú zbierku, a keďže množstvo odborných kolegov odišlo, myslia si, že im už nemá kto garantovať, že sú diela v bezpečí. Je to smutné, pretože Július Koller je vo svete veľmi vyhľadávaný, no ich obavám rozumiem,“ konštatuje Bohumelová.

Aktuálne tiež nie je isté, ako bude ďalej fungovať Umenovedna knižnica. Tá vznikla spojením služieb Knižnice Slovenskej národnej galérie a Akademickej knižnice Vysokej školy výtvarných umení (VŠVU). Vysoká škola však v pondelok 31. marca ukončila spoluprácu s tým, že začne knihy sťahovať.

„Spojili sme služby, aby študenti a odborná verejnosť mali všetko na jednom mieste. Začalo sa to rozbiehať, vytvorili sme pekný projekt. VŠVU poslala v pondelok 31. marca výpoveď a spoluprácu skončila,“ hovorí ďalej bývalá riaditeľka úseku správy zbierok a fondov.

Knižnica by mala skončiť

Podľa Bohumelovej slov je v ohrození aj jedno z najunikátnejších miest v Bratislave, a to Knižnica Kornela a Nade Földváriovcov. Tvrdí, že pre súčasné vedenie galérie, teda Jaroslava Niňaja, za ktorým stojí Peter Lukáč, no i ministerstvo kultúry samotné, je „tŕňom v oku“.

Obáva sa, že práve táto časť SNG „pôjde dole“ ako prvá. „Vraj je to príšerné. Knižky podľa nich patria do knižnice. Ide pritom o unikát, dedičstvo, ktoré nám Földváriovcci darovali. Je to miesto, kam si sadnete s kávou a čítate si, má to za sebou historický aj vzdelávací koncept, inde to nenájdete. Priestor je navyše veľmi obľúbený,“ upozorňuje.