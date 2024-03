Európu pustošia blesky a silný dážď: Začala búrková sezóna, už zajtra udrie aj na Slovensku

Európou sa začal pohybovať studený front. Ten so sebou prinesie búrky, ktoré by mohli vyprodukovať aj tisícky bleskov. Ako informuje iMeteo, zrejme pôjde o prvú vlnu tohtoročných búrok, ktoré neobídu ani Slovensko.

Zima je, zdá sa, definitívne preč a na našom území sa naplno začína prejavovať jarné počasie. To je sprevádzané aj búrkami, ktoré však môžu napáchať rozsiahle a nenapraviteľné škody.

Búrky začnú na západe

Kým v Spojených štátoch amerických sa búrková sezóna rozbehla už naplno a počas minulej noci sa to nezaobišlo ani bez tornád, v Európe sme doteraz mohli hovoriť o relatívne pokojnom počasí.

To sa začalo meniť v priebehu tohto týždňa a vyzerá to tak, že v najbližších dňoch nám hrozí aj nebezpečenstvo. Európou totižto začína postupovať studený front a ten so sebou prináša výrazné búrky.

Už dnes zasiahnu západnú Európu, kde sa už začalo zhoršovať počasie. Predpovede ukazujú, že táto zmena sa podpíše najmä vo Francúzsku, ale aj v Beneluxe a Nemecku.

Ani Slovensko neujde

V priebehu soboty 16. marca sa búrky presunú aj nad strednú Európu. Kým počas dnešného dňa územie Slovenska ešte obídu, v susednej Českej republike je už 15- až 30-percentná pravdepodobnosť výskytu búrok.

U nás sa však situácia začne zhoršovať až počas zajtrajška. iMeteo však predpovedá, že v porovnaní s tým, čo dnes zažije západná Európa, budú zrážky a aj priebeh búrky pokojnejšie a slabšie.

Nateraz sa teda nezdá, že by so sebou mali priniesť nejaké nebezpečenstvo. Treba sa však pripraviť na to, že búrková sezóna oficiálne započala.