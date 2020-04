Esther Pohl Lovejoy: Táto žena zachránila Portland pred morovou epidémiou

Už od nepamäti ľudia v rôznych časových intervaloch bojovali proti viac či menej zákerným pandémiám. Ľudstvo napríklad zvládlo španielsku chrípku, ale aj niekoľko vĺn morovej epidémie. Tá pripravila o život milióny ľudí po celom svete. Esther Pohl Lovejoy však dokázala niečo nevídané. Vlastnými rukami zachránila pred morovou epidémiou obyvateľov Portlandu.

Medicína ju zaujímala už v mladosti

Esther Pohl Lovejoy sa narodila do obyčajnej anglickej rodiny, jej rodičia vlastnili hotel a robili všetko pre to, aby svoju rodinu zabezpečili. V snahe mať sa o niečo lepšie sa rodina napokon presťahovala do Portlandu. Práve tu sa začal naplno rozvíjať Estherin záujem o medicínu. Stala sa tak druhou ženou, ktorá vyštudovala medicínu na oregonskej škole medicíny a zároveň prvou, ktorá svoje vzdelanie aj zužitkovala.

Stala sa významnou členkou portlandskej Rady pre zdravie a zabezpečila, aby v miestnej škole bola k dispozícii zdravotná sestra. Napísala niekoľko kníh a Portlandu zabezpečila reputáciu najčistejšieho a najzdravšieho mesta v Amerike. Viedla dokonca aj kampaň v boji proti potkanom, ktoré boli prenášačmi ochorení a zaviedla povinné pravidelné kontrolovanie škôl. Zoznam jej zásluh je nesmierne dlhý a to všetko zvládla ešte skôr, ako mali ženy v Portlande právo voliť.

Jedným z jej najvýznamnejších činov však bola záchrana Portlandu. Každý sa totiž nazdával, že epidémia bubonického moru bola záležitosťou minulosti a po roku 1300 sa už viac neobjaví. Odborníci sa však mýlili. Niektorí sa dokonca nazdávajú, že bubonický mor nie je celkom vyhubený ani dnes, poznáme však jeho príčinu, spôsob šírenia a existuje naň vakcína, vďaka čomu už nie je takým postrachom ako kedysi.

V roku 1900 sa opäť objavil bubonický mor

V roku 1900 bubonický mor zavliekla do Ameriky ázijská loď, ktorá sem prevážala tovar. Na lodi však bolo okrem tovaru aj množstvo potkanov prenášajúcich nákazu. Epidémia sa spočiatku šírila v oblasti San Francisca, v roku 1907 sa však dostala aj do okolia Portlandu a Esther Pohl Lovejoy sa takmer vlastnoručne postarala o to, aby boli obyvatelia Portlandu v bezpečí.

Esther vedela, že mor sa šíri vďaka blchám, ktoré prenášajú potkany a spustila kampaň na záchranu Oregonu. Prvou z jej úloh bolo vyvrátiť mýtus, ktorému ľudia verili. Hovorilo sa totiž, že mor prenášajú obyvatelia ázijských krajín, Esther sa preto rozhodla skontaktovať s médiami, situáciu im vysvetliť a poskytnúť obyvateľom relevantné informácie. Súčasťou jej prednášky bola ukážka toho, v akom biednom stave sú ulice. Šíril sa nimi zápach zo splaškov a váľali sa v nich kopy odpadu, ktoré sa pre potkany stali rajom. Esther sa okrem médií obrátila aj na Radu pre zdravie a získala si jej plnú podporu.

V Portlande nebol ani jediný prípad nákazy

Esther vydala niekoľko odporúčaní, ktoré mali zabezpečiť čistotu ulíc. Napríklad, jedlo nesmelo byť vyhadzované na ulicu, smeti museli byť pozbierané a zakryté tak, aby sa k nim nedostali potkany. Ďalším krokom bolo odstránenie potkanov z ulíc. Pomocnú ruku mohli podať aj miestni obyvatelia. Tí dostali inštrukcie, ako potkany bezpečne odchytiť a odniesť ku krematóriu a za každého dolapeného potkana dostali odmenu päť centov.

Do roku 1907 sa mor zo západného pobrežia stiahol a za celý čas trvania epidémie sa v Portlande a v okolí nenakazil ani jediný človek. Tu však práca Esther Pohl Lovejoy ani zďaleka neskončila. Rôznym aspektom medicíny sa venovala po celý svoj život, bojovala proti hladu a chudobe, pomáhala vojnovým obetiam a šírila osvetu.