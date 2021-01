Erotika aj komiksovky: Toto sú najsledovanejšie filmy na streamovacích službách roku 2020 podľa Slovákov

Rok 2020 zrejme nebude patriť medzi tie pre ľudstvo najobľúbenejšie, stále sa však v ňom dá nájsť niečo dobré. Príkladom je obsah na streamovacích službách, ktorý nám aspoň na chvíľu pomohol zabudnúť na ťažké časy uplynulého roka.

Sledovaním obsahu na populárnych streamovacích službách Netflix či HBO GO strávili aj Slováci počas uplynulého roka desiatky (niektorí dokonca aj stovky, ba až tisícky) hodín. Čo však sledovali najviac?

Tentokrát sme sa rozhodli pozrieť na najobľúbenejšie filmy slovenských divákov, ktoré počas roka vo svojich knižniciach predstavili streamovacie služby. Niektoré možno prekvapia, iné zas zrejme ani veľmi nie. Ktorá pätica filmov z Netflixu a ktorá z ponuky HBO zaujala tunajších divákov najviac, a teda patrí medzi divácky najobľúbenejšie snímky?

365 Days

Aboslútnou špičkou v sledovanosti medzi filmami na Netflixe počas roka 2020 bola poľská erotická dráma s názvom 365 dní, ktorú viacerí diváci označili za európsku alternatívu populárneho Fifty Shades of Grey. Rovnako ako ešte slávnejší predchodca, sa však aj táto poľská snímka stretla síce s veľkým diváckym záujmom, v recenziách však totálne prepadla.

Aj 365 dní je založený na rovnomennej knižnej predlohe a sleduje príbeh hlavnej hrdinky Laury, ktorá pracuje ako hotelová manažérka a jej manžel o ňu kvôli rôznym dôvodom už sexuálne nejaví žiadny záujem. Laura sa preto rozhodne si niekoho nájsť. Počas dovolenky na Sicílii si ju vystriehne mladý gangster Massimo, ktorý sa do nej zamiluje, unesie ju a povie jej, že ju bude počas jedného roka držať v luxusnej vile až dovtedy, kým sa doňho úspešná manažérka nezamiluje.

Šťastný nový rok

Netflix však slovenských a českých divákov nezaujal len pôvodnou tvorbou, ale aj zakúpenými akvizíciami. Kto by to bol však povedal, že to bude práve česko-slovenská komédia, ktorá divákov doslova uchváti?

Slovensko-českými hviezdami obsadený celovečerák Jakuba Kronera sa odohráva v rozprávkovo zasnežených Vysokých Tatrách, kde sa na jednom mieste stretne partia kamošiek, ich blízki, ale aj úplní cudzinci. A každý z nich má svoj vlastný príbeh. V priebehu niekoľkých dní dovolenky bude niekto z nich čeliť predovšetkým trapasom, iný zas životným výzvam, no dôjde aj na romantiku. A to všetko vyvrcholí, samozrejme, bujarou oslavou príchodu nového roka.

The Social Dilemma

Medzi najobľúbenejšie filmové počiny tunajšej predplatiteľskej základne patrí aj dokument The Social Dilemma, ktorý rozpráva o dobrých aj zlých stránkach populárnych sociálnych sietí. Skvelé hodnotenia si tento dokumentárny počin vyslúžil aj preto, že jeho rozprávačmi sú predovšetkým ľudia, ktorým sociálne siete viac-menej zničili život. Ba čo viac, ide priamo o ich zakladateľov.

Viac o tomto dokumente sa dozviete aj v našom predchádzajúcom článku.

Extraction

V celosvetových výsledkoch tento akčný film s Chrisom Hemsworthom v hlavnej úlohe doslova lámal rekordy sledovanosti a patrí medzi projekty s najlepšími výsledkami. Niet preto divu, že Netflix plánuje nakrútiť aj jeho pokračovanie a opäť s rovnakým hereckým obsadením.

Hlavným hrdinom je nezničiteľný a silný žoldnier, ktorý sa púšťa do najnebezpečnejšej misie svojej kariéry. Jeho služby si objedná zločinecký boss, ktorému uniesli syna a on ho má stoj, čo stoj zachrániť. Samozrejme, nebude to vôbec jednoduché.

Česká divízia Netflixu tento film uviedla pod distribučným názvom Vyproštění a nájdete ho v ponuke nielen s českými titulkami, ale aj dabingom.

The Kissing Booth 2

Prekvapivo sa v rebríčku najsledovanejších filmov Netflixu za rok 2020 objavilo aj pokračovanie romantickej komédie s názvom The Kissing Booth 2. Aj keď tieto filmy prílišnou kvalitou neprekvitajú, Netflix o pokračovaní rozhodol najmä na základe diváckej sledovanosti, ktorá bola aj pri prvom diele enormná.

Aj v druhom „bozkávacom stánku“ sa vracia hlavná hrdinka Elle (Joey King), ktorá sa snaží prísť na to, čo bude robiť po skončení strednej školy. Do toho všetkého sa v jej živote objavia aj vzťahové problémy. Nevie totiž, ako bude zvládať svoj vzťah na diaľku s Noahom, zložité priateľostvo s Leem a aj svoj záujem o nového spolužiaka.

Once Upon a Time In Hollywood

Filmová ponuka na HBO GO je tvorená predovšetkým zakúpenými filmami. Z tých najväčšiu popularitu získal posledný film Quentina Tarantina s hviezdnym obsadením, ktorý ocenilo aj množstvo filmových kritikov, divákov a ovenčený bol hneď niekoľkými prestýžnymi cenami, vrátane dvoch Oscarov a troch Zlatých glóbusov.

O čom tento film je, zrejme netreba písať. Pokiaľ ste Vtedy v Hollywoode ešte nevideli, odporúčame vám ho všetkými desiatimi. Našu recenziu si môžete prečítať na tomto odkaze.

Aquaman

HBO GO počas roka 2020 ovládli superhrdinovia nielen z univerza Marvel, ale aj konkurenčného DC. Obzvlášť zaujal Aquaman v podaní Jasona Momou.

Filmová adaptácia slávnej komiksovej série divákom predostrie príbeh Arthura Curryho, napoly človeka, napoly „podmorského muža“ so silnými schopnosťami. Arthura jeho životná cesta prinúti čeliť nielen pravde o tom, kým v skutočnosti je, ale zároveň ho dovedie k myšlienkam, či je hodný toho, pre čo bol zrodený – stať sa kráľom podmorského sveta.

Frozen 2

Narozdiel od Netflixu sa na HBO GO darilo aj detským filmom, obzvlášť tak pokračovaniu megaúspešného animáku Ľadové kráľovstvo. Samozrejme, niet sa čomu čudovať, keďže pútavý animák dodnes láme rekordy nielen sledovanosti po celom svete zakaždým, keď sa objaví v televíznom vysielaní, ale najmä v predaji darčekových predmetov s motívom hlavných postáv. Frozen 2 nájdete, rovnako ako aj zvyšný obsah, na HBO GO s českým dabingom. Stále však platí rovnaké pravidlo, ako pri všetkých pokračovaniach – jednotka bola lepšia.

Men In Black: International

Pokračovaniam sa na HBO GO skutočne v roku 2020 darilo. Ďalším dôkazom je divácka popularita pokračovania tentokrát zo série Muži v čiernom.

Muži v čiernom: Globálna hrozba síce patrí k najslabším filmom série, stále sú však obstojným dielom, ktorý poteší každého diváka. Tentokrát bude tajná organizácia chrániaca svet pred hrozbami z vesmíru čeliť nebezpečnému dvojitému agentovi. Ten je hrozbou nielen pre agentúru MIB, ale pre celú galaxiu. V hlavných úlohách sa blysol Chris Hemsworth a Tessa Thompson, ktorí spoločne zahviezdili aj v komiksovke Thor: Ragnarok.

Spider-Man: Far From Home

Medzi najobľúbenejšími filmami divákov na HBO GO je stále aj pokračovanie komiksovky Spider-Man. Prepracovaný akčný film si užijú diváci všetkých vekových kategórií a česko-slovenskému divákovi bude tento diel skladačky MCU bližší o to viac, že podstatá časť jeho deja sa odohráva v susednom Česku.

Samozrejme, tak ako ako pri každej marvelovke, aj v prípade Spider-Man: Ďaleko od domova odporúčame napozerať zvyšné kapitoly tohto megalomanského konceptu. Sľubujeme, že to nebudete ľutovať.