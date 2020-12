10 najlepších seriálov roka 2020, ktoré stihnete zhliadnuť počas vianočného lockdownu

Rok 2020 patril vzhľadom na celosvetovú pandémiu koronavírusu najmä streamovacím službám. Tie na rozdiel od kín ponúkli desiatky nových a v mnohých ohľadoch nesmierne kvalitných nových seriálov i minisérií. Z nich sme vybrali desiatku tých, o ktorých si myslíme, že televíznym tvorcom vyšli najlepšie a mali by ste ich vidieť aj vy.

Tento rok bol síce pre mnohých mimoriadne stresujúcim najmä z dôvodu, že ho nečakane ovplyvnila celosvetová pandémia nového koronavírusu. Mnohí z nás sa voľné chvíle rozhodli tráviť aj v spoločnosti streamovacích služieb, ktoré sa svojim predplatiteľom rozhodli aspoň trochu spríjemniť náladu ponukou kvalitných diel. A tých bolo v roku 2020 skutočne požehnane, takže aj nám sa výsledný rebríček tvoril mimoriadne ťažko.

Ktorých 10 seriálov tohto roka však považujeme za tie najlepšie a každý správny seriálový fanúšik by ich rozhodne mal vidieť? Vybrali sme projekty nielen z dielne streamovacích služieb, ale aj jeden projekt slovenskej televízie.

#10 Mala si to vedieť (The Undoing)

Mnohí diváci ho označili za „seriálovú udalosť roka“ najmä preto, že pochádza z tvorcovskej dielne Davida E. Keeleyho a hlavné úlohy stvárnili Nicole Kidman spolu s Hughom Grantom. Samozrejme, v mnohom sa diváci nemýlili. Skutočne išlo o mimoriadne vydarený projekt, v ktorom sa napätie doslova dalo krájať.

Seriál The Undoing sleduje príbeh úspešnej terapeutky Grace Fraser (Kidman), jej manžela Jonathana (Grant) a ich milovaného syna Henryho (hrá ho Noah Jupe). Ich zdanlivo idylický život sa však v jednom momente doslova prevráti naruby – bezcitná vražda, stratený manžel a namiesto muža, ktorého Grace prekvapivo tak málo poznala, len reťazec strašných udalostí.

Seriál The Undoing je nakrútený podľa literárnej predlohy diela s názvom You Should Have Known spisovateľky Jean Hanff Korelitz a je skvelé, že tvorcovia nešli úplne podľa knižky. Vďaka tomu vznikla originálna miniséria, ktorá síce svojou synposou vyzerá pomerne tuctovo, no divákov drží v napätí do samotného konca. Za nás je tento seriál jedným z najlepších počinov tohto roka a ak sa ho rozhodnete pozrieť, nedajte sa odradiť slabšou pilotnou epizódou.

#9 Strasti dospelosti (Trying)

Ak by sme mali vybrať najlepší z najmilších seriálových projektov, ktoré tento rok streamovacie služby predplatiteľom ponúkli, jednotkou by rozhodne bola dramedy Trying britskej produkcie. Tú si mohli ako takú milú jednohubku pozrieť od mája 2020 diváci služby Apple TV+.

8-dielny komediálno-dramatický seriál predstavuje príbeh Nikki (Esther Smith) a Jasona (Rafe Spall), ktorí rokoch spoločného vzťahu zatúžili po dieťati. Problémom je, že ho mať nemôžu, rozhodnú sa preto si ho adoptovať. Budú však v očiach adopčnej komisie vyzerať ako pár, ktorému môžu zveriť do rúk dieťa? A vyhodnotí „porota“ zložená z neznámych ľudí, že sú pripravení byť rodičmi, aj keď majú otrasných priateľov, šialené rodiny a život plný chaosu?

Tento seriál prekvapí veľmi milou zápletkou, ktorá sa v žánrovo podobných seriáloch nijak nevymyká štandardom, no to, čo z nej robí jeden z najlepších seriálov roka, je nepochybne herecké obsadenie, zasadenie v prostredí Londýna a hlavní hrdinovia, v ktorých sa nájde každý z nás. A zabudnúť, samozrejme, nesmieme na typický britský humor, ktorý zachutí najmä mileniálom a herečku, ktorú v ságe Harry Potter všetci nenávideli, no tu ju budú zbožňovať.

#8 Dámsky gambit (The Queen’s Gambit)

O tomto tu sa na internete počas posledného mesiaca aj niekoľkých týždňov popísalo veľa. Dámsky gambit z produkcie streamovacej služby Neflix rozpútal po celom svete takú malú hystériu. Tá sa skončila nielen rekordnou sledovanosťou, ale aj celosvetovou popularitou, no najmä zvýšeným záujmom o šach ako taký.

The Queen’s Gambit sleduje príbeh mladej dievčiny zo sirotinca, ktorá v sebe objaví mimoriadny šachový talent. Jej prekvapivú cestu ku sláve však komplikuje boj so závislosťou.

Seriál odohrávajúci sa v 50. rokoch minulého storočia vás doslova pohltí. A je dosť možné, že sa vám stane to isté, čo miliónom divákov pred vami – šach budete chcieť hrať vo dne v noci. Toto je jedna z najlepších jednohubiek na vianočné voľno, vrelo ju preto odporúčame. Viac o tejto minisérii sa dozviete aj v našom predchádzajúcom článku.

#7 Nula nula nula (ZeroZeroZero)

Nielen americké a britské seriály však streamovacím službám dominovali. Prekvapením roka 2020 pre nás tiež bola kriminálna dráma talianskej produkcie, ktorú prinieslo na svoju platformu HBO GO. Keďže Netflix tento rok s uvedením novej série projektu Narcos neprišiel, seriál ZeroZeroZero bol jeho skvelou európskou náhradou a dovolíme si dokonca tvrdiť, že aj omnoho kvalitnejšou. O tom sa ale, samozrejme, presvedčte sami v 8 epizódach tohto seriálu.

Seriál Nula nula nula odhľauje temné tajomstvá svetového obchodu s kokaínom – od jeho výroby až po dodanie na miesta konečnej spotreby. Každý, kto sa aspoň trochu o ilegálny drogový priemysel zaujíma, vie, že je to cesta zložitého a dôkladne premysleného a prepracovaného systému, ktorý sa vyznačuje nielen násilím, ale aj vysokou odbornosťou, zručnosťou a predstavivosťou.

Od džungle až po mrakodrapy, od Mexika po Paríž, cez Afriku a Kalábriu, vo svete, ktorý obývajú biznismeni aj zločinci, zúfalí ľudia i miliardári, je všetko prepojené neviditeľnou a magickou čiarou kokaínu. A presne toto všetko, celú túto sieť, máte možnosť vidieť v jednom z najlepších seriálov tohto roka, ktorý vznikol na motívy knihy Roberta Saviana.

#6 Ikony

Aj keď sa slovenská seriálová tvorba nemôže vždy pochváliť príliš vydarenými hranými seriálmi, iné je to už v prípade dokumentárnych cyklov. A jedným takým tento rok aj podľa užívateľov ČSFD mimoriadne zahviezdila verejnoprávna RTVS.

Dokumentárny seriál Ikony o zlatej generácii architektov odhaľuje a divákom predstavuje slovenské architektonické diela zo 60. a 70. rokov minulého storočia, ktoré svojou kvalitou ďaleko presahujú slovenský, ba až stredoeurópsky kontext. Ich autormi boli vtedy mladí, progresívne uvažujúci architekti. Čo ale na svoje – často megalomanské – stavby hovoria ich autori teraz?

Nezvyčajný pohľad na slovenskú históriu cez architektúru si vás získa svojím skutočne pútavým prevedením. Je však škoda, že sa tomuto seriálu nedostalo viacej pozornosti vo vysielaní RTVS. Uvedený bol na Dvojke v neskorších večerných hodinách, nachádza sa však v online archíve, kde si ho môžete pozrieť.

#5 Údolie sĺz (Sh’at Neila/Valley of Tears)

Vojnové seriály a ich úspech doposiaľ vychádzal len z dielne hollywoodskych tvorcov. Nielen tí však dokážu nakrútiť skutočne pútavé a kvalitné diela. Toho dôkazom je izraelský seriál, ktorý nájdete od októbra na HBO GO s názvom Údolie sĺz. Ten, rovnako ako mnohé iné z tohto subžánru, totiž zbiera jednu chválu divákov za druhou.

6. októbra 1973 vypukla jompkipurská vojna, keď arabské krajiny vedené Egyptom a Sýriou odštartovali prekvapivý útok a takmer porazili Izrael. Príbeh seriálu Údolie sĺz je rozprávaný z pohľadu troch postáv, ktoré sa ocitli uprostred tejto vojnovej smršti.

Údolie sĺz vás zaujme nielen spracovaním príbehu, o ktorom možno mnohí ani nevedeli, že sa skutočne odohral, ale najmä skvelými postavami a naozaj prepracovanými bojovými scénami, aké seriálová tvorba už dlho nevidela.

#4 Kalifát (Kalifat/Caliphate)

A opäť európska produkcia, ktorá doslova vyráža dych, no tentokrát pod patronátom Netflixu, ktorý distribúciu tohto seriálu do sveta zastrešil. Vynikajúce hodnotenia tohto seriálu ho dokonca v celkovom rebríčku ČSFD vystrelili na 12. miesto Najlepších seriálov, aké kedy vznikli, a to aj vďaka hodnoteniu 91 %. Skutočne niet prečo pochybovať, Kalifát bol jedným z prekvapení a náš rebríček najlepších seriálov roka 2020 nebude jediným, v ktorom sa objaví.

Seriál sleduje príchod blížiaceho sa útoku bojovníkov ISIS na Švédsko, ktorý dá dohromady niekoľko žien, vrátane matky v zložitej situácii, odvážnej študentky a ambicióznej policajtky.

#3 Jacobova obhajoba (Defending Jacob)

Podobný príbeh ako v The Undoing, ale v o niečo lepšom spracovaní, ponúkol seriál z dielne Apple TV+ koncom apríla tohto roka v minisérii Defending Jacob, ktorá sa môže pochváliť aj hviezdnym obsadením. Hlavnú postavu si tu totiž zahral niekdajší Captain America – Chris Evans.

Defending Jacob predstavuje príbeh rodiny, ktorej život sa obráti hore nohami po tom, čo syna obvinia z vraždy jeho spolužiaka.

Rovnako ako v prípade The Undoing, aj tu ide o adaptáciu knižnej predlohy, ktorá je ale o niekoľko levelov vyššie nielen v budovaní napätia, ale aj celkovej zápletke, ktorej rozuzlenie nebudete očakávať. 8 dielov pozriete v rade za sebou, ani nebudete vedieť ako.

Ak by existoval rebríček najlepších krimi seriálov, Jacobova obhajoba by bola na jednom z popredných miest a musíme povedať, že skutočne zaslúžene. Na základe hodnotení naprieč filmovými webmi napokon nie sme jediní, kto si to myslí.

#2 Neortodoxná (Unorthodox)

Seriál, ktorý bol uvedený v správnom načasovaní – keď sa väčšina sveta začala kvôli koronavírusovej pandémii uzatvárať, a preto sa jej dostalo veľa pozornosti zo strany divákov. Musíme však dodať, že skutočne zaslúžne, Neortodoxná je totiž seriálom, ktorý s najväčšou pravdepodobnosťou v roku 2021 bude brať jedno ocenenie na druhým.

4-dielna miniséria z produkčnej dielne Netflixu sleduje príbeh chasidskej Židovky, ktorá opustí vopred dohodnuté manželstvo a utečie z Brooklynu do Berlína, kde sa jej ujme skupina muzikantov. Samozrejme, netrvá to dlho a skupina ortodoxných Židov, ktorej bola donedávna členkou, ju začne hľadať a vyzerá to tak, že hlavná hrdinka pred minulosťou len tak ľahko neunikne. Obzvlášť, keď je tak komplikovaná.

Unorthodox bol nenápadným projektom, ktorý predplatiteľov Netflixu doslova strhol. Poukazuje totiž na problémy spoločnosti a uzavretých komunít, ktoré však nijakým spôsobom neoznačuje za zlé, len ukazuje, aké skutočne sú. Čo poteší, je nízky počet epizód, miniséria tak funguje naozaj skvele a nie je vyplnená zbytočnými dejovými odklonmi. Viac o tejto minisérii sa dočítate v našom predchádzajúcom článku.

#1 Normálni ľudia (Normal People)

Absolútnou špičkou medzi seriálmi za rok 2020 je televízna adaptácia kritikmi i čitateľmi z celého sveta oceňovaného románu rovnakého mena. Spisovateľka Sally Rooney v ňom rozprozprávala príbeh dvoch rozdielnych mladých ľudí, ktorých k sebe niečo zvláštne priťahuje. Postupom času zisťujú, že práve kvôli svojim odlišnostiam nedokážu byť spolu, no ani bez seba.

Seriáloví Normálni ľudia sú presne takí, ako knižná predloha. Nezachutia každému, no svojím surovým spracovaním všetkých divákov doslova pohltia. Herecký tanec dvoch hlavných hrdinov je na takej úrovni, až máte pocit, že sledujete ich skutočný vzťah a aj vďaka tomu si seriál získal množstvo uznania. 12-dielnu minisériu nájdete na HBO GO a získa si vás okrem iného aj skvelou kamerou a vyberaným soundtrackom, aký sa v seriáloch neobjavil už pomerne dosť dlhú dobu. Viac sa dozviete v našom prechádzajúcom článku.

