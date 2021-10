Epidemická situácia sa zhoršuje, nakupujeme ďalšie Ag testy. Tretia dávka vakcín nebude pre všetkých

Od pondelka 11. októbra bude v druhom stupni ohrozenia, teda v bordovej fáze, 16 okresov. Červených okresov bude 43, oranžových 20. Vláda SR na svojom štvrtkovom rokovaní schválila v rámci COVID automatu rozdelenie okresov podľa aktuálnej rizikovosti.

Slovenská republika sa rozhodla darovať vakcíny africkým krajinám Rwande a Keni. Iným krajinám môžeme darovať ďalších 2 071 030 nevyužitých vakcín od spoločnosti AstraZeneca prostredníctvom iniciatívy COVAX. Ich finančná hodnota je vyše 3,7 milióna eur. Návrh schválila vláda na svojom štvrtkovom zasadnutí.

Doteraz sme Ukrajine, Čiernej Hore, Vietnamu, Rwande a Keni zo skladov darovali spolu 770-tisíc dávok vakcíny Vaxzevria, nakoľko sa blížilo uplynutie ich exspiračnej doby. Práve vymenovaným africkým krajinám pôjde v rámci schváleného darovania v prvom kole najviac dávok. Ako po zasadnutí vlády informoval štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Martin Klus, do Rwandy poputuje 280-tisíc dávok a do Kene 160-tisíc.

Epidemiologická situácia na Slovensku

V 38 okresoch je vysoká úroveň komunitného šírenia nového koronavírusu, v piatich okresoch je pozitivita PCR testov vyššia ako 25 percent. Denne pribúda cca 1 600 prípadov denne, informoval šéf Inštitútu zdravotníckych analýz Matej Mišík. Druhá najvyššia incidencia je u vekovej skupiny od 40 do 50 rokov. Najviac nebezpečné sú momentálne svadby a oslavy, kedy sa stretáva mnoho vekových skupín naraz, a to od detí až po seniorov. Potvrdilo sa tak, že väčšina nákaz sa vyskytuje v mladšej populácii. Od detí sa koronavírus prenáša na ich rodičov.

4 okresy mali byť čierne, no regionálni hygienici sa rozhodli ponechať ich v bordovej farbe. Išlo o okresy, ktoré boli v nižšej fáze incidencie, ktorá by už znamenala čiernu farbu. Nemocnice sa tam plnia, no zatiaľ sa ich status meniť nebude. Opačne je to pri Bratislave, ktorá by mohla byť zelená, no regionálni hygienici sa rozhodli ponechať ju v oranžovej, a to napriek tomu, že má 2 žolíkov v počte zaočkovaných nad 60 a 70 rokov.

Rastie aj počet výjazdov sanitiek, najväčší rast nastal v Žilinskom, Košickom a Prešovskom kraji. Najviac hospitalizovaných pacientov tvorí skupina neočkovaných obyvateľov. Čo sa týka rozloženia na kraje, najväčší nárast prípadov je v Žilinskom kraji, kde sú nemocnice už na 30 % svojho maxima, Čo sa však týka konkrétnych nemocníc, sú už niektoré aj na 50 % oproti predošlej vlne.

Za týždeň pribudlo okolo 15-tisíc nových zaočkovaných 1. dávkou vakcíny. Trend nárastu sa nepotvrdil. Najvyššia 7-dňová incidencia PCR testov je v Starej Ľubovni, výrazný nárast bol aj v Stropkove. Klesá Skalica a Krupina. V COVID automate prišlo k zlepšeniu len v jednom okrese, a tým je práve Krupina.

Dodatočná a booster dávka

Doktorka Kočšalová informovala o 3. dávke očkovania, ktoré sa spustí už o pár dní. Je potrebné rozlišovať zdravotný stav osôb, ktoré ju budú dostávať. Pri týchto osobách pôjde o dodatočnú dávku vakcíny, môže sa podávať už 4 týždne po ukončení základného očkovania, a teda po 2. dávke. Nárok na ňu majú všetci bez ohľadu na to, akou vakcínou boli očkovaní – očkovať sa bude vakcínami od Pfizeru a Moderny. Dôležité bude, aby mali títo pacienti potvrdenie od lekára o svojom ochorení. Časť týchto pacientov dostane aj SMS správy, odborníci však odporúčajú obrátiť sa na svojho lekára.

Druhá skupina bude tvorená ľuďmi, ktorí dostanú tzv. booster dávku, ktorú budú môcť ľudia dostať 6 mesiacov po 2. dávke, pôjde rovnako o vakcíny Pfizer a Moderna. Toto očkovanie nie je určené pre všetkých. Ide o osoby staršie ako 55 rokov, osoby staršie ako 18 rokov s pridruženými ochoreniami, tretia skupina sú osoby nad 18 rokov, kde patria napríklad zdravotníci, terénni pracovníci, zamestnanci a klienti domovov sociálnych služieb. Tieto dve skupiny budú očkované aj paralelne, neskôr bude určené poradie podľa rizikovosti a času od podania druhej dávky.

3. dávka sa nevzťahuje na tých, ktorí absolvovali dve dávky očkovania a aj ochorenie prekonali. Pri oboch skupinách odporúčajú ísť cestou registrácie v čakárni, ktorá má byť onedlho dostupná. Záujem o 3. dávky bude podľa prognóz vysoký.

Pediatrička Elena Prokopová doplnila, že očkovanie detí od 5 rokov je očkovaním mimo schválenia, umožnenie je logisticky veľmi zložitou aktivitou, preto toto očkovanie musia schváliť mnohé komisie. Tento proces je však pripravený, bude na doporučenie špecialistu a špeciálnu žiadosť rodičov. Potrebný bude aj informovaný súhlas a vyplnenie mnohých dotazníkov. Deti od 5 rokov nedostanú plnú dávku. Prihlasovať sa budú môcť rodičia cez NCZI.

Obe lekárky vyzvali na podporu zdravotníkov, ktorých čakajú ťažké časy. Absolútne odmietajú negatívne a násilné reakcie na adresu lekárov. Konkrétne prípady z ambulancií sú alarmujúce, ľudia lekárom a sestričkám nadávajú a sú agresívni.

Rozdelenie okresov od 11. októbra

V stupni ostražitosť budú okresy (oranžová farba):

okres Banská Štiavnica, okres Bratislava I.-V., okres Dunajská Streda, okres Galanta, okres Hlohovec, okres Komárno, okres Malacky, okres Nové Zámky, okres Partizánske, okres Pezinok, okres Prievidza, okres Šaľa, okres Senec, okres Topoľčany, okres Trnava, okres Turčianske Teplice.

V I. stupni ohrozenia (červená farba):

okres Bánovce nad Bebravou, okres Banská Bystrica, okres Brezno, okres Bytča, okres Dolný Kubín, okres Gelnica, okres Ilava, okres Kežmarok, okres Krupina, okres Levice, okres Levoča, okres Liptovský Mikuláš, okres Lučenec, okres Martin, okres Medzilaborce, okres Michalovce, okres Myjava, okres Nitra, okres Nové Mesto nad Váhom, okres Piešťany, okres Poltár, okres Poprad, okres Považská Bystrica, okres Prešov, okres Púchov, okres Revúca, okres Rimavská Sobota, okres Rožňava, okres Sabinov, okres Senica, okres Snina, okres Sobrance, okres Spišská Nová Ves, okres Trebišov, okres Trenčín, okres Tvrdošín, okres Veľký Krtíš, okres Vranov nad Topľou, okres Žarnovica, okres Žiar nad Hronom, okres Žilina, okres Zlaté Moravce, okres Zvolen.

V II. stupni ohrozenia (bordová farba):

okres Bardejov, okres Čadca, okres Detva, okres Humenné, okres Košice I.-IV., okres Košice-okolie, okres Kysucké Nové Mesto, okres Námestovo, okres Ružomberok, okres Skalica, okres Stará Ľubovňa, okres Stropkov, okres Svidník.

Slovensko nakúpi 10 miliónov Ag testov

Slovensko nakúpi desať miliónov antigénových (Ag) testov v rámci obstarávania realizovaného Európskou komisiou (EK). Nákup schválila na štvrtkovom rokovaní vláda, minister zdravotníctva má na stanovený objem testov uzatvoriť zmluvu, minister financií zabezpečiť a uvoľniť prostriedky na ich nákup.

“Z dôvodu pretrvávajúcej pandémie ochorenia COVID-19 naberá na intenzite potreba zabezpečenia dostatočného množstva antigénových testov pre potreby testovania občanov SR, keďže testovanie predstavuje jednu z foriem boja proti pandémii,” vysvetlilo akvizíciu Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR.

Rezort definoval nielen celkový počet Ag testov, ale aj objemy potrebné pre jednotlivé rezorty – 1,2 milióna testov pre ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, 4,8 milióna testov pre ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu, 1,8 milióna pre ministerstvo hospodárstva a 3,2 milióna testov pre ministerstvo zdravotníctva.

Rezort zdravotníctva pripomenul, že SR sa ako členský štát Európskej únie zapojila do obstarávania na nákup antigénových testov realizovaného Európskou komisiou: SANTE/2020/C3/064. V predmetnom obstarávaní Európska komisia vyhodnotila ako najúspešnejšieho kandidáta testy spoločnosti Siemens – antigénový test CLINITEST Rapid COVID-19 Antigen Self-Test, spĺňajúce aj kritériá pre potreby samotestovania.

Premiér vyzval ľudí na dodržiavanie opatrení

Premiér Eduard Heger (OĽANO) vyzval ľudí, aby dodržiavali pandemické opatrenia. Upozornil na nápor pacientov, ktorému čelia nemocnice, a veľkú záťaž zdravotníkov. Pre tých, ktorí sa nechcú dať zaočkovať proti ochoreniu COVID-19, je podľa neho jediným nástrojom nosenie rúška alebo respirátora.

“Pandemická situácia na Slovensku sa zhoršuje. Nie je to nečakaná správa. Očakávali sme to nielen preto, že sa to deje pre situáciu v iných krajinách, ale aj pre nízku zaočkovanosť,” skonštatoval premiér. Dodal, že vyše 80 percent hospitalizovaných je nezaočkovaných. “Nevyčítam to ľuďom, je to na každého rozhodnutí, či sa chce alebo nechce chrániť vakcínou,” dodal.

Ako pripomenul, plné nemocnice spôsobujú odklad operácií z dôvodu potreby reprofilizácie lôžok, ale aj enormne zaťažujú zdravotníkov. Poďakoval zdravotníkom za ich obetu a povzbudil ich pri ďalšom nasadení.

Pozitivita v školách klesá

V aktuálnom týždni sa 95,8 percenta žiakov vzdeláva prezenčne, 4,2 percenta dištančným spôsobom. Pred rokovaním vlády to uviedol minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS).

“Z tých žiakov, ktorí sa učia dištančne, sa online formou vzdeláva 3,3 percenta, zvyšné necelé percento žiakov sa učí cez telefón, prípadne využíva pracovné listy,” spresnil šéf školského rezortu. Vysvetlil, že v priebehu štyroch týždňov od začiatku školského roka osciluje percento dištančne vzdelávajúcich sa žiakov okolo štyroch percent. Na udržanie čísiel má podľa neho vplyv aj to, že sa podarilo skrátiť dobu individuálnej karantény. Minister taktiež informoval, že dáta už poskytuje 87 percent škôl.

Gröhling zároveň zdôraznil, že školy sú otvorené vo všetkých okresoch, nehľadiac na stupeň COVID automatu, v ktorých sa okres nachádza. “Otvorené sú všetky školy vo všetkých fázach,” ubezpečil.

Za uplynulý týždeň sa na školách urobilo 260 000 antigénových testov. “Pozitivita je 0,38 percenta,” oznámil minister. Pozitívne testovaných bolo z 260 000 testov vyše 550 učiteľov a približne 2000 žiakov. “Pozitivita nám klesá, začínali sme na 0,6 percenta,” pripomenul minister. “Zároveň disponujeme väčším počtom zozbieraných dát,” dodal.

Od samotestovania neplánuje rezort zatiaľ upustiť. “Ukázala sa jeho efektivita, neplánujeme preto v priebehu kalendárneho roka samotestovanie ukončiť,” povedal Gröhling. Uistil, že v druhej vlne dodávania samotestov na ochorenie COVID-19 ich dostali všetci, ktorí o ne požiadali.